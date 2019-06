Ludovic Orban: Susţinem mărirea pensiilor, dar în baza unui mecanism stabil

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri seara la Digi 24 că liberalii susţin creşterea pensiilor, însă în baza unui mecanism "stabil, predictibil", care să aibă la bază "elemente obiective", potrivit Mediafax."Noi am atacat Legea pensiilor la Curtea Constituţională şi CCR ne-a dat dreptate, a declarat neconstituţională Legea pensiilor. Acum se dezbate Legea pensiilor după ce au fost declarate neconstituţionale mai multe articole, pe mai multe motive. (...) Noi nu numai că suntem pentru creşterea pensiilor, dar noi vrem ca această creştere a pensiilor să se facă pe baza unor elemente obiective, care ţin de creşterea economică, de rata inflaţiei, formula care a existat în lege şi pe care ei n-au aplicat-o. În lege spune clar: pensiile se indexează anual la începutul anului şi se indexează cu o sumă care reprezintă 50% din creşterea salariului mediu brut plus inflaţia. (...) În mod normal, pensiile în 2018 şi 2019, conform legii, trebuiau să crească de la 1 ianuarie", a afirmat Ludovic Orban la Digi24.Liderul PNL a susţinut că pentru creşterea pensiilor este necesar un mecanism clar reglementat."Nu poţi tu să stabileşti, din burtă, când vrei tu, o creştere a pensiilor, trebuie un mecanism care să fie reglementat clar, prin lege şi care exista în lege şi pe care nu l-au aplicat, pentru că ei de fiecare dată au folosit alte mecanisme de creştere a punctului de pensie. (...) Noi am atacat legea la CCR pentru că vrem ca acest mecanism de creştere a pensiilor să fie un mecanism stabil, predictibil, pe care orice pensionar să-l anticipeze, să ştie clar când creşte pensia şi cu cât creşte pensia, pe baza unor date economice, astfel încât creşterea pensiei să fie sustenabilă", a adăugat Orban.Acesta a comentat că proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR, a fost respins miercuri deoarece partidele de la putere nu "au reuşit să-şi mobilizeze majoritatea"."E vina lor că n-au avut capacitatea să-şi mobilizeze majoritatea parlamentară, de asta nu a trecut modificarea la legea pensiilor", a spus Orban.El a adăugat că liberalii susţin principiul contributivităţii pentru stabilirea pensiei, iar în cazul cadrelor militare susţin posibilitatea unei pensii de serviciu.Senatul a respins miercuri, în plen, proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR. Au fost înregistrate 67 de voturi "pentru" şi 22 abţineri, nefiind întrunit numărul minim necesar (68) pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic.