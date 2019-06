Dan Barna: Sper să nu ajungem în situaţia dureroasă cu Renate Weber ca avocat al poporului

"Înţeleg că astăzi domnul Ciorbea a transmis PSD o scrisoare prin care a spus 'nu mai aveţi avocat al poporului'. Deci, pe aceeaşi logică, domnul Ciorbea era al PSD, doamna Weber, sper să nu ajungem în situaţia aceasta dureroasă, va fi a lui ALDE. Pentru că exact despre asta a fost vorba: ultimul avocat al poporului, din păcate, nu a fost al poporului, decât ca etichetă la intrare, dar în realitate, ca manifestare politică şi ca responsabilitate faţă de atribuţiile pe care le avea, a fost un avocat al PSD, de la un capăt la altul", a spus Dan Barna luni seară, într-o emisiune la Digi24.Liderul USR a adăugat că formaţiunea îl susţine pe Eckstein Kovacs Peter, care "este un profesionist, o personalitate a vieţii politice şi civice din ultimii ani, care are o susţinere bună şi dinspre societatea civilă"."Există deja o susţinere parlamentară importantă, şi dinspre USR, şi dinspre PNL, şi dinspre UDMR, minorităţi... Sper să avem înţelepciunea de a înţelege, exact în contextul lui 26 mai şi tot ce a urmat de atunci, că această poziţie nu este o poziţie de administrator la o regie de electricitate sau de cărbuni, ci este chiar o personalitate de care depinde stabilitatea noastră ca stat democratic", a subliniat Barna.El a adăugat că viitorul avocat al poporului "e important să fie o persoană care să aibă anvergura morală de a fi credibil în acest rol"."Cumva, vreau să cred că şi în actuala majoritate sunt oameni care înţeleg cum ar arăta o Românie în care Renate Weber, care a susţinut în Parlamentul European că în România Justiţia nu are nicio problemă şi că ceea ce fac dânşii e o corectare a statului de drept, deci Renate Weber ca avocat al poporului sau Eckstein Kovacs Peter, o personalitate care în momentul în care a fost pus în situaţia de compromis moral a avut tăria să demisioneze, să iasă din politică, rămânând moral", a declarat preşedintele USR.Barna a mai spus că USR a ajuns la numele lui Eckstein Kovacs Peter după "discuţii cu societatea civilă"., a anunţat preşedintele formaţiunii, Călin Popescu-Tăriceanu. El a precizat că fosta europarlamentară este susţinută pentru această funcţie de întreaga coaliţie PSD - ALDE.Victor Ciorbea a înaintat luni o adresă preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor prin care a informat că mandatul său de Avocat al Poporului a încetat, a anunţat instituţia într-un comunicat.Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că în interiorul coaliţiei PSD-ALDE s-a stabilit că propunerea pentru funcţia de Avocat al Poporului va reveni celor de la ALDE. "Avocatul Poporului este al celor de la ALDE. Nu am stabilit nume", a declarat premierul, la Palatul Parlamentului, după şedinţa coaliţiei de guvernare.