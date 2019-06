Dăncilă: Voi înfiinţa un Departament pentru infrastructură; voi fi neiertătoare cu cei care întârzie lucrările

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că va înfiinţa un Departament pentru infrastructură pentru 10 proiecte, sub coordonarea sa, subliniind că va fi "neiertătoare" cu cei care îşi vor permite să întârzie lucrările sau nu îşi fac datoria."Un domeniu în care sunt mari aşteptări, aşteptări care nu sunt de un an, doi, sunt de 30 de ani şi mă refer la infrastructură, fie că vorbim de spitale, fie de autostrăzi. De aceea, săptămâna aceasta, am deja hotărârea de guvern pe masă, voi înfiinţa un Departament pentru infrastructură, în care vom lua 10 proiecte importante, pe fiecare proiect va fi desemnată o persoană, astfel încât să vedem săptămânal ce se întâmplă cu această investiţie majoră. Din departament vor face parte mai mulţi specialişti, oameni care vor urmări, în funcţie de investiţia respectivă, fie că este în sănătate, în spital, fie că este în infrastructură, va fi o altă persoană, dar care săptămânal va monitoriza cum funcţionează lucrurile pentru această investiţie", a afirmat Viorica Dăncilă duminică seară la Antena 3.Ea a spus că luni va avea o întâlnire cu ministrul Transporturilor pe această temă."Am spus la congres că vreau să facem autostradă cap coadă, să o luăm de la început şi până la sfârşit. Mâine am o întâlnire cu ministrul Transporturilor, vedem unde suntem cei mai avansaţi. Ceea ce spun acum este pentru prima dată - chiar primul-ministru va urmări cum vor merge lucrurile şi, credeţi-mă, sunt un om al consensului, al echilibrului, dar vor fi neiertătoare pentru cei care îşi vor permite să întârzie lucrările sau pentru cei care nu îşi fac datoria. Nu mai avem timp de pierdut şi cred că trebuie să avem o abordare echilibrată, dar în acelaşi timp fermă atunci când vorbim despre investiţii", a adăugat Dăncilă.Potrivit premierului, nicio scuză nu este acceptată de oamenii care aşteaptă lucruri concrete."Din punctul meu de vedere, trebuie ca fiecare obiectiv de importanţă majoră pentru această ţară să fie urmărit de o persoană. Să nu înţelegeţi că încercăm să monitorizăm un ministru sau că încercăm să monitorizăm pentru că nu am avea încredere, dar am văzut că de fiecare dată au fost obstacole, fie că nu s-a luat autorizaţia de mediu, fie că a plouat şi nu se putea lucra, fie că cine ştie ce s-a întâmplat. Vrem să vedem săptămânal ce se întâmplă, inclusiv din punctul de vedere al firmelor şi ministrul Transporturilor a procedat foarte bine: nu te încadrezi în termenele stabilite, să vină o altă firmă, care poate face acest lucru, dar nu mai putem să găsim doar scuze. Orice scuză pe care o aducem în spaţiul public nu este acceptată de către oameni. Oamenii vor lucruri concrete. Vor să vorbim mai puţin şi să construim mai mult şi să facem lucruri mai bune", a subliniat Dăncilă.