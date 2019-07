Fifor: Lista neagră e o poveste.Nimeni nu îi dă afară din PSD pe Ștefănescu, Rădulescu și Pleșoianu / Despre Negoiță: Faptul că ieși în public și calci în picioare PSD nu e în regulă

„Lista neagră este o poveste. Hai să fim serioși. Nimeni nu îl dă afară pe Codrin Ștefănescu din partid. Nimeni nu îl dă afară pe Cătălin Rădulescu din partid. Nimeni nu îl dă afară pe Liviu Pleșoianu din partid. L-a oprit cineva pe prietenul nostru Liviu Pleșoianu să vorbească? Să se exprime? Să se exprime”, a afirmat Mihai Fifor, joi seară, la Antena 3.

Acesta a precizat că Viorica Dăncilă a fost deranjată de afirmațiile lui Liviu Pleșoianu, adăugând că este inacceptabil să jignești o femeie care este premier și președinte de partid.

„Pentru că se depășește o măsură. Una e să ataci o chestie doctrinară, pe măsuri de guvern și alta este să jignești. Lucrul acesta este inacceptabil. În primul rând discutăm de o femeie. În al doilea rând discutăm de prim-ministrul României și în al treilea rând, îți place nu îți place, este președintele partidului votat ân Congres. Nu poți să jignești în maniera cu care o face colegul nostru, cu tot respectul pentru ceea ce înseamnă Liviu Pleșoianu pentru PSD”, a explicat Fifor.

El a mai spus că poți veni în forurile statutare ale partidului să îți exprimi nemulțumirile. Secretarul general al PSD a precizat că nimeni nu a contestat pe nimeni în Congres, iar tot candidații la funcții au fost lăsați să se exprime, însă dacă pierzi o competiție trebuie să rămâi colegial cu restul membrilor formațiunii.

„De multe ori am spus dacă ești un om vertical și corect, un om de partid, spui ce ai de spus în forul tău statutar, în BPN, CEx, în Congres în cazul de față. Dar nimeni nu a contestat pe nimeni. Au dorit să se înscrie pentru diverse poziții, s-au înscris și pentru președinte de partid, și pentru președinte executiv și pentru secretar general. Ca niciodată nimeni nu a oprit pe nimeni să vorbească. Au vorbit toți cei care au vrut să se exprime în cadrul Congresului. Ce dorim mai mult decât atât? Dar într-o competiție cineva câștigă, cineva pierde. Asta înseamnă competiție. Dacă ești un bun coleg, după ce s-a terminat competiția, strângi mâna celui care a câștigat și continui lupta. Asta înseamnă camaraderie și asta înseamnă să fii de aceeași parte a baricadei. Nu înseamnă că de a doua zi începi să îi înjuri pe cei pe care nu ai putut să îi înfrângi printr-o competiție deschisă”, a conchis Mihai Fifor.

Reacția acestuia vine după ce Codrin Ștefănescu, fost secretar general al PSD și apropiat al lui Liviu Dragnea, a scris, joi pe Facebook, că există o listă neagră în PSD, făcând mențiunea că pe ea „sunteți toți”. El a mai precizat că urmează lista neagră din Guvern și a președinților filialelor PSD.





Fifor, despre Negoiță: Faptul că ieși în public și calci în picioare PSD nu e în regulă







Mihai Fifor a declarat că membri ai CEx au reacționat față de faptul că Robert Negoiță de luni de zile iese în spațiul public și „calcă în picioare” tot ceea ce înseamnă PSD, spunând că nu se poate să afirmi că „Guvernul e hoț, e ticălos” sau premierul „e într-un fel sau altul”, potrivit Mediafax.



„Ce s-a întâmplat ieri în CEx au fost două sancțiuni. Una pentru colegul și prietenul meu, recunosc, Robert Negoiță. Suntem prieteni și nu văd de ce nu am fi în continuare, dar nu poți să îți ataci la nesfârșit propriul partid, că nu se poate. Eu zic că au fost luni întregi în care Robert Negoiță a atacat partidul din care face parte, pe bună dreptate, poate nu. Dar vino și spune asta în partid. Faptul că ieși în spațiul public, că te duci la un post de televiziune și calci în picioare tot ce înseamnă acest partid, din care faci parte, nu e în regulă. Colegii din CEx au reacționat. Știți ce au spus colegii? «Domnule dar până când? Că am tot tăcut». Guvernul e hoț, e ticălos, prim-ministrul e într-un fel sau altul. Domnule, nu se poate așa ceva. Și colegii săi de organizație au propus această sancționare. Nu l-a dat nimeni afară pe Robert Negoiță. Au propus suspendarea pe 6 luni din membru de partid”, a declarat Mihai Fifor, joi seară, la Antena 3.



Referitor la Șerban Nicolae secretarul general al PSD a spus că acesta și-a pierdut și funcția de președinte al Comisiei juridice, nu doar cea de lider al grupului PSD la Senat.



„Iar Șerban Nicolae o dată și-a pierdut funcția de președinte al Comisiei juridice și e a doua oară când își pierde funcția de lider de grup. Nu l-a dat nimeni afară. Nu l-a oprit nimeni niciodată cineva pe Șerban Nicolae să vorbească vreodată. Este colegul și prietenul meu de grup, de Senat. Suntem de aproape 9 ani iată împreună în Senatul României. Deciziile sunt oficializate. Sunt decizii ale CEx aplicat de îndată. CEx a decis ca până la intrarea în sesiunea de toamnă, atunci când statutul spune că grupul senatorial își alege un lider, conducerea interimară a grupului a fost asumată de unul dintre viceliderii aprobați. E vorba de colegul meu senatorul Mazilu de la Mehedinți”, a explicat Fifor.



Comitetul Executiv al PSD a decis, miercuri, să îl suspende din PSD pentru jumătate de an pe primarul Sectorului 3 Robert Negoiță, iar pe Șerban Nicolae să îl schimbe din funcția de lider al senatorilor PSD.