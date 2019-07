Rareș Bogdan, despre Dan Barna: Ca să ajungă la măcar 40% din populație să introducă și filmul „Dacii”

„Ca să-i reușească să ajungă măcar la 40% din populația României să introducă măcar filmul «Dacii» sau filmul «Mihai Viteazul» sau măcar «Septembrie în flăcări». Consultanții dânsului ar trebui să îl ia mai din scurt și să-l învețe, că Dan e un băiat inteligent și învață repede. E ca un burete, deci să îi spună «Dane, vezi că nu trebuie să te adresezi doar la 15-20%. De data asta, ai nevoie de mai mult ca să nu te faci de râs la prezidențiale»”, a afirmat Rareș Bogdan, sâmbătă seara, la România TV.Liberalul a adăugat că, indiferent cineva va fi prezidențiabilul Alianței USR-PLUS, ar trebui să își vadă lungul nasului și să nu încerce să sară multe trepte, fiindcă își va rupe picioarele.„Oricine va fi, e normal ca Alianța să scoată un candidat, dar nu trebuie să arzi etape. Trebuie să știi să îți vezi lungul nasului și să nu încerci să îți sari multe trepte, pentru că îți rupi picioarele. Noi avem un om care a fost premier și a încercat să câștige Președinția ceva mai repede decât trebuia să candideze și a pierdut iremediabil, iar astăzi se află la un scor foarte mic cu partidul domniei sale”, a completat eurodeputatul PNL.El a mai spus că o comparație între Klaus Iohannis și Dan Barna la prezidențiale e ca una între orașele New York și Roman.„Dan Barna, care e un politician care poate pe viitor să reprezinte lucruri în România, ar trebui să înțeleagă că cineva îl împinge din spate și își rupe nasul. În fața lui Klaus Iohannis nu poate astăzi câștiga. Klaus Iohannis în fața lui Dan Barna este diferența dintre New York și Roman. Deci va câștiga ușor Klaus Iohannis, dar sigur e bine pentru că e bine să înveți. De la un om cum e Klaus Iohannis, în discuțiile televizate, în discursuri, urmărindu-l, încercând să îl copiezi sau încercând să fii mai bun ca el poți să înveți foarte mult. Deci e un profesor foarte bun”, a conchis Rareș Bogdan.

Dan Barna a evocat, sâmbătă la Congresul USR, scena din filmul „Matrix” în care personajul principal avea de ales între a lua pastila roșie sau albastră. Liderul partidului a spus că, prin intrarea în politică, a ales să ia pastila albastră care îi arată realitatea așa cum este ea.El a mai precizat că Alianța USR-PLUS are o șansă reală să dea președintele României. El le-a spus colegilor prezenți la Congres că USR este „Game of Thrones ca viziune”, dar ca energie este „Star Trek-ul României”. Barna a fost ales candidatul USR la prezidențiale , în Congresul de sâmbătă al partidului. Tot sâmbătă a avut loc și Consiliul Național al PLUS . La finalul reuniunii, Dacian Cioloș a anunțat că a fost decis ca prezidențiabilul partidului să fie ales prin vot electronic de către toți membrii formațiunii, în perioada 22-27 iulie. Ulterior vor fi negocieri cu USR pentru a decide candidatul Alianței la prezidențiale.