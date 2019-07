Dăncilă, după întâlnirea cu Tăriceanu și Ponta: Aștept un răspuns până pe 3 august

„Am avut astăzi o întâlnire la Vila Lac cu Victor Ponta și Călin Popescu Tăriceanu. Am discutat despre un acord de cooperare în vederea alegerilor prezidențiale din toamna acestui an, am discutat despre guvernare și despre modul în care vedem un parcurs comun în următoarea perioadă. Din partea lui Ponta nu am avut încă un răspuns, nici nu i-am cerut un răspuns, au fost teme pe care le-am discutat. Nu am luat încă o decizie privind susținerea candidatului PSD. Domnul Călin Popescu Tăriceanu vrea să candideze din partea ALDE. În PSD s-a luat decizia să mergem cu candidat PSD și mâine vom decide cine o să fie (...) Până în 3 august este normal să lăsăm fiecare partid să își facă evaluările interne. Noi așteptăm până pe 3 august să vedem cine vrea să susțină candidatul PSD”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3, potrivit Mediafax.

Liderul PSD a afirmat că a discutat cu Călin Popescu Tăriceanu și despre o restructurare a guvernului la începutul sesiunii parlamentare.„Cu Tăriceanu am vorbit despre guvernare, despre modul în care vrem ca anumite măsuri de guvernare să le gândim mult mai bine și am vorbit chiar despre o restructurare a guvernului și în toamna acestui an, în momentul în care începe activitatea parlamentară”, a adăugat Dăncilă.