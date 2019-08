​Băsescu, despre cazul Caracal: Președintele a avut o atitudine lașă. Eu aș fi acționat

Traian Băsescu a declarat, duminică, despre cazul Caracal, că președintele Klaus Iohannis a avut o atitudine lașă și că acesta ar fi trebuit să ia atitudine, să colaboreze cu instituțiile statului pentru a acționa unitar, notează Mediafax. El a adăugat că dacă mai era la conducerea țării ar fi acționat.„Președintele României veghează la respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice.(...) Nu aș fi dat ocazia să îmi cer scuze. Aș fi acționat. Nu avea treabă ministrul Justiției. Aici trebuia cineva să își asume controlul acestei operațiuni. Problemă este la nivel național, nu doar locală. În momentul de față orice român știe această dramă. Președintele României reprezintă statul român. Nicio instituție nu refuză colaborarea cu președintele. Trebuiau strânși și făcuți să acționeze unitar. Până acum câteva zile până când a venit echipă de la București, acolo a fost vraiște în modul de desfășurare a anchetei. Atitudine lasă. Nu vreau să spun că e vorba de o complicitate, nu aș vrea să întru în speculația că i-ar fi dat timp nemernicului asta. E vorba de lașitate”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.El a adăugat că lucrurile nu ar trebui acoperite cu scuze.„În mod categoric scuze acestor oameni trebuiesc cerute. Eu cred că într-o țara unde dispar 400 de copii pe an, deci cam 4000 sunt anunțați că au dispărut și se recuperează 3600, deci 400 de copii nu sunt recuoerati în fiecare an. Lucrurile nu trebuie acoperite cu o scuză”, a adăugat Băsescu.Fostul președinte a susținut că problema este că DIICOT și SRI nu se mai preocupă de clanurile locale.„Ceva este în neregulă. Acel ceva este că, în ultima perioadă eu cu toată grijă încerc să explic o depreciere a autorității statului. Vă dau un exemplu cu DIICOT. Până în 2014 nu era săptămâna să nu îi vezi călăre pe grupările de tip mafiot din județe, că era clanul Sportivilor, că era... existența clanurileor a fost ținută la un nivel foarte jos și știu și de ce, a existat o hotărâre CSAT în care am dat sarcină structurilor de informații să țină sub control activitatea clanurilor mafiote. Acest lucru a făcut că DIICOT să aibă mereu informații și a permis acțiuni repetate care a ținut sub control activitatea clanurilor. După ce a fost desființată DGPI de la ministerul de Interne, de guvernul Cioloș, SRI prin decizii CCR nu mai poate, cred că și exagerează că nu le-a interzis CCR să culeagă informații, dar am impresia că s-au retras din culegerea de informații legate de clanurile din teritoriu. Lipsă acestotr instituții a făcut să reinfloreasca clanurile”, a adăugat Băsescu.