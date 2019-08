Ludovic Orban, despre moțiunea de cenzură: Putem depune înainte sau după prezidențiale

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat că moțiunea de cenzură va fi depusă de partid la momentul cel mai potrivit, în sesiunea parlamentară de toamnă, precizând că poate fi înaintea alegerile prezidențiale din luna noiembrie sau după scrutinul pentru Cotroceni, potrivit Mediafax.

„PNL e pregătit în orice moment să își asume soluția guvernării. O să solicităm sprijinul acelor partide politice, grupuri parlamentare care pot să sprijine un proiect. Sigur că cel mai bine pentru România ar fi se organizeze alegeri anticipate, în măsura în care va fi posibil. În cel mai potrivit moment, când există cea mai mare șansă ca acest guvern să cadă. Acest moment poate fi înainte de prezidențiale, poate fi după prezidențiale. Avem un singur cartuș pe țeavă. Nu poți să depui decât o singură moțiune pe sesiune parlamentară. Trebuie găsit, căutat momentul cât mai bine”, a afirmat Ludovic Orban, vineri seara, la Digi 24, întrebat despre subiect în contextul scenariului ieșirii ALDE de la guvernare.

Liderul liberalilor a adăugat că numărul voturilor este în creștere la fiecare moțiune de cenzură depusă de Opoziție.

„Oricum la moțiunile de cenzură a crescut numărul de voturi. Să ne aducem aminte că ultima moțiune de cenzură a avut 200 de voturi. Sunt într-o creștere. Întotdeauna am căutat momentul cel mai bun. O moțiune anterioară am depus-o imediat, nu știam că va fi condamnat în primă instanță Dragnea, am depus-o imediat după condamnarea lui în primă instanță, care a creat un dezechilibru și care putea să ofere o oportunitate de a bulversa majoritatea parlamentară. Și acum vom gândi cu extrem de mare atenție, în funcție de evaluările pe care le avem la nivelul Parlamentului”, a conchis Orban.

Alegerile prezidenţiale urmează să se desfăşorare pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin, şi 24 noiembrie, al doilea tur.