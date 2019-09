Renate Weber, despre instituția Avocatul Poporului: „Plătim 50.000 de euro lunar pe chirie. E înfiorător”

„Mult plătim chirie. Noi nu am primit un spațiu, deși este instituție constituțională. Noi nu am primit un spațiu însă, nici în București și nici în țară. Colegii mei, credeți-mă că stau în contracte ba cu Curtea de Conturi, ba cu Consiliile Județene, în fiecare an avem această temere. Am zis hai să le prelungim pentru că totuși e important. Aici instituția a avut un sediu într-o clădire în care bulina era așa de roșie încât nu se mai putea sta. Ni s-a promis un spațiu, nu ni s-a dat. 50.000 de euro pe lună este chiria pe care o plătim. Mi se pare înfiorător”, a declarat Renate Weber, potrivit Mediafax.Avocatul poporului a adăugat că pe durata unui mandat se stâng trei milioane, cu banii aceștia putând să cumpere un sediu.„Eu mi-am propus din prima zi să schimb lucrul acesta și vreau neapărat să găsesc un alt sediu pentru instituție. Chiar dacă acesta este accesibil că e în centru, e un spațiu decent pentru cei care lucrează acolo”, a adăugat Weber.