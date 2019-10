Tăriceanu, despre comisarul european: Dăncilă pare că nu înțelege că nu te poți pune cu PE

Călin Popescu Tăriceanu a declarat miercuri seară, la Digi 24, referitor la propunerea lui Dan Nica pentru funcția de comisar european, că Viorica Dăncilă pare că nu înțelege faptul că „nu te poți pune cu Parlamentul European”. Liderul ALDE a precizat că nu poți nominaliza pe cineva care are vulnerabilități, potrivit Mediafax.

„Cred că e rezultatul unei lipse de experiență și de tact. În momentul în care vezi că e deja un Parlament care este iritat. Constat cu mâhnire că se aplică dubla măsură. Adică acel candidat francez, candidatul belgian, pe care îl cunosc personal, dar sigur nu cunosc detaliile lui politice, acum a fost acuzat de afaceri de corupție. Nu suntem Belgia, nici Franța și ca atare trebuie să fii mai atent cu propunerile pe care le faci. Mi-e teamă să nu se întâmple și în cazul lui Dan Nica”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri seara, la Digi 24.

Liderul ALDE a mai spus că propunerea unei persoane cu „vulnerabilități” se va răsfrânge asupra țării noastre.

„Dăncilă pare că nu înțelege lucrul acesta. Nu te poți pune cu Parlamentul European. Nu trebuie avize, nici de la președinte. Consultări da, poate să se consulte cu președintele. Sigur că nu o împiedică nimeni să spună – vreau să îl numesc pe cutare, poți să îmi oferi un sprijin? Dar nu are o obligație legală. Dar trebuia să consulte Parlamentul. Putea să mă consulte și pe mine câdn eram în coaliție. Dar nu a făcut-o. E o greșeală de apreciere care se răsfrânge asupra României. Sigur ce pui? Un om care are o experiență bună, este cunoscut. Evident nu poți să te duci cu cineva care are vulnerabilitățile pe care le-am văzut”, a conchis Tăriceanu.

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat, marți, după ședința Comitetului Executiv, că Dan Nica rămâne propunerea pentru funcția de comisar european, iar dacă se cere, social-democrații au și o propunere de rezervă, o femeie, respectiv pe Gabriela Ciot.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, că Rovana Plumb și Laszlo Trocsanyi nu sunt apți pentru funcția de comisar european. Comisia a trimis o scrisoare cãtre președintele PE.