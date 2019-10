Dăncilă, despre comisar: Dacă aducem un bebeluș și am spune că e propus de PSD, i s-ar găsi un defect

Viorica Dăncilă a declarat că Opoziția din România critică propunerile de comisar european, lucru care nu se întâmplă în alte țări. Premierul a adăugat că în cazul în care „aducem și un bebeluș și am spune că e propus de PSD, i se va găsi un defect”, potrivit Mediafax.

„În orice stat european trebuie să existe cooperare interinstituțională. Acest lucru este unul de normalitate. Pentru obiectivele importante pentru România trebuie să o avem colaborare. Aici lucrurile au luat-o un pic razna. Legat de comisar am vorbit cu dl președinte când i-am propus pe doamna Plumb și domnul Nica. Am avut acceptul domnului președinte atunci când am avut acele două propuneri. Dacă am avut acele două propuneri e normal. Respingerea Rovanei Plumb a fost un joc politic”, a afirmat Viorica Dăncilă, joi seară, la România Tv.

Șeful Executivului a adăugat că opoziția are interese în atacurile asupra propunerilor pentru funcția de comisar european însă acestea fac rău României deoarece sunt monitorizate și de alte state membre ale UE.

„Doamna președinte ales al Comisiei Europene a spus că vrea egalitate de gen. Ea a venit la început cu 50-50%. Faptul că au fost respinși nu putem să propunem tot o femeie. Noi am nominalizat. Dacă aducem și un bebeluș și am spune că e propus de PSD, i se va găsi un defect. Sunt interesele opoziției. Am văzut declarațiile domnului Ludovic Orban și domnului Dacian Cioloș. Aceste atacuri sunt monitorizate de alte state membre. Ați văzut Franța, Belgia, Austria că au atacat nominalizarea făcută? În niciun stat nu s-a întâmplat așa ceva. Faptul că am susținut-o pe Rovana Plumb sunt anti-europeană. Faptul că fac un deserviciu României. Acest lucru mi se pare de o gravitate extraordinară. Sunt un pro-european convins dar acest lucru nu mă împiedică să țin cu țara mea”, a explicat Dăncilă.

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat, marți, după ședința Comitetului Executiv, că Dan Nica rămâne propunerea pentru funcția de comisar european, iar dacă se cere, social democrații au și o propunere de rezervă, o femeie, respectiv pe Gabriela Ciot.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, că Rovana Plumb și Laszlo Trocsanyi nu sunt apți pentru funcția de comisar european. Comisia a trimis o scrisoare către președintele PE.