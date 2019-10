Călin Popescu Tăriceanu: Moțiunea de cenzură trece. PSD are 211 parlamentari

Călin Popescu Tăriceanu a declarat miercuri seară, la România TV, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului va trece joi la votul din Parlament, PSD având doar 211 mandate. Liderul ALDE a precizat că, pe lângă cei 237 de semnatari ai moțiunii, mai sunt și alții care s-au alăturat acestui demers între timp, potrivit Mediafax.

"(Moțiunea de cenzură - n.r.) trece, pentru că aici e o aritmetică simplă, câte voturi are PSD. Au încercat o lovitură de forță asupra ALDE, printr-o încercare de preluare ostilă, adică preluare fără acordul celui care este vizat. Sunt șapte parlamentari în această situație care au plecat de la noi. Cu 204 mandate cât are PSD în momentul de față plus șapte suntem la 211. Mai lipsesc câte unul, doi de la diferite partide și aritmetica nu le iese. (...) Moțiunea a fost semnată de 237 de parlamentari iar între timp sunt și alții care s-au adăugat", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri seară, la România Tv.

Totodată, liderul senatorilor ALDE a spus că ideea de a oferi bani parlamentarilor pentru a le câștiga susținerea este "degradant moral" și are un aspect penal.

"În astfel de momente cheie e de așteptat ca, prin forța argumentelor, dacă poți, să convingi anumiți parlamentari să te voteze. Mai există și alt gen de promisiuni. Am citit în presă că au fost și astfel de oferte cu bani. Au apărut zvonuri. Nici nu aș vrea să aud de așa ceva. Ăla e momentul degradant moral, pe lângă aspectul penal", a completat Tăriceanu.

Anterior, Călin Popescu Tăriceanu a anunțat că se bazează la moțiunea de cenzură pe susținerea a 20 de parlamentari ALDE, cei care au și semnat documentul.

Moțiunea de cenzură va fi dezbătută și votată, joi, de la ora 10.00, în plenul reunit al Parlamentului.