Viorica Dăncilă: N-am să plec comisar european pentru că nu-mi doresc acest lucru

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi seara că nu îşi doreşte să meargă la Bruxelles pentru a ocupa funcţia de comisar european şi că în perioada următoare se va axa pe munca de partid şi pe campania electorală pentru prezidenţiale.Întrebată, într-o emisiune la RTV, dacă s-ar fi putut autopropune comisar european, Viorica Dăncilă a spus că nu ştie, dar că nu va face acest lucru, potrivit Agerpres."Nu ştiu, dar nu am să o fac (să se autopropună comisar european-nr). O să merg înainte cu toate greutăţile, şi cu toate obstacolele şi cu toată trădarea. (...) Legal, sunt premier în exerciţiu. Din funcţia de premier, să pleci în funcţia de comisar... Nu am nicio problemă cu justiţia, nicio altfel de problemă. (...) Nu am făcut absolut nimic greşit, nu am încălcat nicio lege. (...) Nu, n-am să plec comisar european, pentru că nu-mi doresc acest lucru. Îmi doresc să rămân alături de partid şi acum este un moment greu. Aşa cum am venit pe un moment greu, trebuie să fiu în continuare alături de partid. Nu pot să plec şi să văd că acest partid va fi desfiinţat de cei care îi vor răul", a afirmat preşedinta PSD.De asemenea, aceasta a spus că nu ştie unde va lucra în perioada următoare, dar acum se concentrează pe munca de partid şi pe campania electorală pentru prezidenţiale."Nu ştiu încă (unde va pleca-nr). Vedeţi, toţi s-au gândit pe perioada cât au avut un mandat să-şi facă un loc călduţ după ce îşi termină mandatul. Eu am muncit în credinţă şi nu mi-am aranjat nimic. Mulţi ar spune, domnule, chiar nu ai avut, aşa, o previziune de viitor? Nu, m-am gândit mai mult la alţii decât la mine şi cred că în perioada următoare mă voi axa pe activitatea de partid. O să găsesc eu, pe urmă, un loc, după o lună şi jumătate, eu sper ca acest loc să fie la Cotroceni. (...) Deci, o lună şi jumătate nu mă duc nicăieri, voi face campanie, alături de toţi cei implicaţi şi de cei care vor să câştigăm", a subliniat Viorica Dăncilă.