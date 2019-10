Băsescu, despre Tăriceanu: A trăit într-o casă care a fost domiciliul conspirativ

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, joi, la Realitatea TV, că, spre deosebire de procesul său cu CNSAS, care nu este încheiat, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu „a trăit într-o casă care a fost domiciliul conspirativ”.

„Mă refer la Tăriceanu, care înțeleg că nu încape de Petrov, numai că eu am un proces, el a trăit într-o casă care a fost domiciliul conspirativ. E de discutat aici. Eu nu am terminat procesul, sunt convins că o voi clarifica în instanță acțiunea CNSAS”, a susținut Băsescu, la Realitatea TV.

Reacția fostului președinte vine în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu a afirmat, joi, că nu e de acord ca PMP să facă parte din guvernare, deoarece în partid sunt „turnătorii Securității, personalizați de domnul Petrov”, facând referire la acesta.

"Am înțeles că cei de la PMP ar fi dorit să intre în viitoarea formulă guvernamentală. Am spus foarte clar, că nu mi se pare normal, la 30 de ani de la căderea comunismului, să avem în continuare la cel mai înalt nivel, prezenți, turnătorii Securității, presonalizați de domnul Petrov(n.r Traian Băsescu) și de partidul domniei sale. Cred că este nevoie de o curățenie morală din această direcție și nu e un lucru pe care să-l putem accepta și am văzut că și alte partide cum este UDMR-ul, au aceeași cerință", a declarat liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, la finalul consultărilor cu PNL.