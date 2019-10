Dăncilă anunță că Guvernul va adopta proiectul de hotărâre pentru majorarea salariului minim

Viorica Dăncilă a declarat joi seară, la România TV, că Executivul va majora salariul minim cu 100 de lei, prin hotărâre de Guvern, precizând că nu ascultă de vocea lui Ludovic Orban care o somează să nu ia această măsură, ci de cea a oamenilor care au nevoie de sprijin și de solidaritate, potrivit Mediafax.

„Au spus că nu se mai poate nicio zi la guvernare cu Guvernul Dăncilă, dar președintele a plecat în Japonia. Nu, nu m-am căutat nimeni pentru că știe că sunt un om corect și vertical și știe că nu trădez interesul românilor”, a afirmat Viorica Dăncilă, joi seara, la România Tv, întrebată dacă a fost căutatată de Ludovic Orban, de cineva din partea lui sau a președintelui Klaus Iohannis.

Chestionată ce va face Guvernul, în condițiile în care președintele PNL a somat Executivul să nu aprobe mărirea salariului minim, liderul PSD a spus că este incalificabil ceea ce face Ludovic Orban.

„Încă o dată, ceea ce face domnul Orban este incalificabil. A reușit astăzi (joi - n.r.) să șocheze o țară întreagă când a somat actualul Guvern să nu crească salariul minim și a amenințat că dacă o vom face, va modifica hotărârea de Guvern. Mă întreb cât poate să îi urască pe români, dacă o măsură pe care oamenii o așteaptă reprezintă un pericol pentru domnul Orban? Nu m-a sunat și nu ascult de ceea ce somează domnul Orban. Eu ascult doar vocea oamenilor care au nevoie de sprijin și au nevoie de solidaritate”, a explicat Dăncilă.

Întrebată dacă va fi majorată valoarea salariului minim prin hotărâre de Guvern, premierul interimar a replicat: „Categoric da. Pentru că am promis că vom lua măsuri pentru români și așa vom face”.

Liderul PNL Ludovic Orban a somat Executivul să nu ia nicio hotărâre privind creșterea salariului minim pe economie.

"Îi somez să nu adopte nicio hotărâre, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotărâre, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri şi care are consecinţe bugetare. Acest Guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotărâre de Guvern. Dacă, totuşi, vor vrea să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o vom modifica”, a precizat Orban, joi, la Parlament, după ce liberalii au depus la Secretariatul Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare al PNL.

În prezent salariul minim brut este de 2.080 lei. De asemenea, persoanele cu facultate care au cel puțin un an vechime în muncă în domeniul studiilor superioare au un salariu minim brut de 2.350 lei lunar.

Potrivit programului de guvernare al PSD, „salariul minim net va crește anual cu 100 lei, astfel încât în 2020 acesta să fie mai mare decât echivalentul a 300 euro”.