Ponta îi cere lui Orban să schimbe miniştrii care au primit aviz negativ, ca să participe la votul de învestire

Acesta a mai subliniat faptul că este important să se formeze un guvern bun pentru ţară. "Nu putem să votăm ceva ce considerăm că este rău pentru România", a mai spus Victor Ponta.









Victor Ponta a declarat că partidul pe care-l conduce are mai multe aşteptări pentru alegătorii săi, respectiv reforma sistemului de pensii, a sistemului fiscal şi o reformă a administraţiei, iar Ludovic Orban şi echipa sa nu a răspuns la aceste aşteptări şi nu au cum să aibă votul Pro România, notează Agerpres.În plus, Victor Ponta a punctat faptul că cei trei miniştri care au primit aviz negativ la votul în comisii trebuie schimbaţi, pentru că este vorba de respectul faţă de Parlament."Sunt trei miniştri care au picat la votul din Parlament, absolut toţi premierii şi eu când am păţit aşa ceva, am schimbat propunerea, pentru că e vorba de respectul faţă de Parlament şi ne aşteptăm ca domnul Orban să-i schimbe pe cei trei care au căzut la votul din comisii. (...) Cred că greşeşte dacă încalcă această regulă pentru cred că ar schimba o regulă care s-a aplicat 30 ani, o regulă democratică, o regulă caree se aplică şi în Parlamentul European. (...) Şi cred că e un semn foarte prost, un început de guvernare care trebuie să fie pentru toţi românii, nu cred că avem nevoie de un guvern care să fie doar pentru penelişti şi pentru domnul Iohannis. Cred că ar trebui să fie pentru toţi românii şi dacă începe în felul acesta, începe foarte prost", a spus Ponta.Întrebat dacă va merge luni în Parlament, la votul de învestitură, liderul Pro România a răspuns: "Nu, dacă nu îi schimbă pe cei trei miniştri, nu are rost. Dacă domnul Orban nu respectă Parlamentul, nu cred că poate să ne ceară nouă respect. Poate, totuşi, se va gândi mai bine în această noapte şi îi va schimba".Acesta a susţinut că cei trei miniştri vizaţi, în special ministrul Dezvoltării Regionale şi ministrul Muncii "s-au prezentat foarte prost" şi că nici Ludovic Orban nu a arătat că este un premier mai bun decât Viorica Dăncilă.În context, Victor Ponta a precizat că dacă va merge în Parlament nu va vota guvernul lui Ludovic Orban, pentru că acesta nu e cu nimic mai competent decât Guvernul Dăncilă."Am explicat de ce nu vom vota. (...) Pentru că am vrut să schimbăm şi vrem în continuare să schimbăm Guvernul Dăncilă cu un guvern mai competent. Miniştrii respectivi, fie că e domnul de la Dezvoltare, fie că e doamna de Muncă, fie că e chiar Ludovic Orban, nu sunt cu nimic mai competenţi decât cei care au plecat şi credem că este nevoie de oameni care să nu se preocupe (...) Domnul Orban a şi spus: 'domnule, pe mine mă interesează să fiu prim ministru, ca să câştige Klaus Iohannis prezidenţialele şi PNL alegerile'. Ei, eu nu cred că asta trebuie să facă un prim ministru", a arătat Victor Ponta.