Tăriceanu, despre învestirea Guvernului: Vom avea o singură absență. Sunt șanse bune să fie învestit

Ludovic Orban a afirmat, însă, că avizul din comisii este consultativ și că nu îi va schimba pe miniștri care au primit aviz negativ.













„Am făcut o mobilizare a tuturor și toți colegii mei senatori și deputați sunt în așteptarea acestui moment. Vom avea o singură absență, este vorba de colegul nostru, deputatul de Vaslui, care nu va putea fi prezent, deoarece a suferit o intervenție medicală, o intervenție chirurgicală, dar în rest, nu vor fi absențe și estimez că mâine sunt șanse foarte bune pentru ca să se producă învestirea Guvernului Orban. Cred că această perioadă de criză prelungită prin existența unei formule hai să-i spunem interimare, cu toate că Guvernul acesta n-are postura de Guvern interimar, ci este un Guvern demisionar, care are posibiilități foarte reduse de a administra treburile țării, el poate să ia numai decizii curente, nu poate să ia decizii majore, trebuie să se încheie cât mai rapid, pentru a avea un Guvern cu deplină legitimitate politică, în așa fel încât să poată lua măsurile de reformă necesare și pentru restabilirea, mai cu seamnă, a macro echilibrelor economice”, a spus Călin Popescu Tăriceanu, potrivit Mediafax.Liderul ALDE a susținut că Ludovic Orban va trebui să dea o explicație cu formula guvernamentală pe care o promovează în continuare, în ciuda celor trei avize negative primite în comisiile de specialitate, la audieri.„Aici e o problemă pe care trebuie primul-ministru să o decidă, care este raportul al Executivului cu Parlamentul. Fără îndoială că el va trebui să vină mâine să dea o explicație în legătură cu formula pe care dorește să o promoveze în continuare”, a spus Tăriceanu, întrebat despre cei trei miniștri desemnați care au primit aviz negativ, la audierile din Parlament.Totodată, liderul ALDE a afirmat că o prioritate pentru viitorul Guvern va trebui să vizeze rectificarea bugetară.„Cel mai rapid este o rectificare bugetară realistă, care să țină contr de situația reală a încasărilor și cheltuielilor la buget, în așa fel încât construcția bugetară pe anul viitor să nu mai fie una bazată pe cifre care nu au legătură cu realitate economică și cu realitate bugetului. Al doilea lucru pe care doresc foarte mult să-l văd pus în practică este relansarea Strategiei Dunării,care poate să fie o sursă de fonduri extrem de importantă pentru proiecte de infrastructură majore, în folosul României, primul proiect major este refacerea navigabilității Dunării în perioada întregului an și-n al doilea rând, multiplicare numărului podurilor peste Dunăre, dar pe Strategia Dunării sunt cel puțin zece domenii principale pe care se pot elabora proiecte și accesa fonduri europene”, a subliniat Tăriceanu.El a precizat că ar vrea sp vadă Ministerele implicate pentru a folosi bani europeni pentru Strategia Dunării.„Aș vrea foarte mult să văd Ministerele implicate, mobilizându-se pentru a folosi cât mai mult banii europeni, pe Strategia Dunrării, țin să subliniez, este singura stragegie majoră inițiată și promovată de România la nivelul UE, din care noi profităm mult mai puțin, țări mai vechi, membre ale UE, precum Austria și Germania, deja au accesat fonduri considerabile pe acest domeniu și e păcat că noi nu ne implicăm mai mult pentru a folosi și utiliza potențialul pe care România îl are în legătură cu Dunărea”, a conchis Tăriceanu.Parlamentarii se întrunesc, luni, de la ora 14:00, în ședință comună de plen, pentru a vota învestirea Guvernului Orban. Pentru a putea fi învestit sunt necesare cel puțin 233 de voturi, pe care premierul desemnat susține că le are.Marți și miercuri au avut loc audierile în comisiile de specialitate din Parlament ale miniștrilor desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban. Din cei 16 miniștri propuși, trei dintre ei, respectiv Florin Cîțu, propus la Finanțe, Ion Ștefan, propunerea pentru Dezvoltare și Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii au înregistrat avize negative.