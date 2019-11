Cozmin Gușă, după excluderea din PSD: Eu mi-am atins scopul, acela de a împiedica accederea lui Dan Barna în turul doi

Se actualizează

„Pe scurt, nici nu mă surprinde, dar nici nu schimbă nimic din strategia mea. Eu am anunțat de acum trei săptămâni când am intrat în PSD că am un proiect pe 10 ani - așa, de la 50 la 60 de ani -, să reușim să reformăm stânga, pentru că nu va fi foarte simplu. Eu m-am dus acolo ca să lucrăm să facem bine un partid care reprezintă expresia unei nevoi sociale în România (...) Dar nu sunt deloc supărat, sunt chiar tonic, mă și distrez, pentru că eu planul mi l-am făcut, sunt în grafic. Când m-am înscris în PSD am spus că am scopul de a împiedica accederea lui Dan Barna în turul doi și să-i dau 3-4 procente candidatului stângii, care întâmplător astăzi este Dăncilă... asta am bifat. Și apoi mă interesa foarte tare ca nu USR-ul să fie alternativa la alegerile locale și parlamentare din 2020, ci PSD-ul”, a spus Gusă la postul Antena 3.Întrebat de ce a dorit blocarea accederii lui Dan Barna în turul doi, Gușă a spus despre liderul USR că este un „antiromân”.„Păi eu mă chinui cu Dan Barna de vreun an și jumătate (...) Este un antiromân. Oamenii ăștia nu joacă cu România. Și eu l-am sesizat pe el de foarte mult timp. Mirajul ăsta al formațiunii omului nou funcționează încă în România... Deocamdată ne-a ieșit, am câștigat prima repriză”, a spus Gușă.