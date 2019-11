Ludovic Orban, întrebat despre anticipate: Deocamdată prioritățile noastre sunt rectificarea bugetului

„Deocamdată prioritățile noastre sunt rectificarea bugetului pentru a asigura banii necesarii funcționării instituțiilor, autorităților, marilor sisteme, pentru a asigura banii necesari pentru plata pensiilor, salariilor în sectorul public, pentru plata altor categorii de cheltuieli sociale. De asemenea, alocăm resurse pentru a plăti lucrările efectuate și care au fost certificate la plată în cadrul PNDL. Lucările efectuate în proiectele de investiții, de la Ministerul Transporturilor în special, și trebuie să pregătim proiectul legii bugetului de stat. Avem ca prioritate stabilirea creșterii salariului minim. Mâine (marți - n.r.) la ora 10.00 avem întrunirea Consiliului Tripartit în care vom prezenta punctul nostru de vedere privind creșterea salariului minim pe economie. Sigur că mai sunt o serie de priorități pe fiecare sector de activitate”, a afirmat Ludovic Orban RTV, întrebat despre pactul pentru alegeri anticipate pe care l-a propus.

„Nu acceptăm să provocăm o criză politică decât dacă există certitudinea că se pot organiza aceste alegeri anticipate”

Acesta a adăugat că, potrivit Constituției, trebuie să ai garanția că ai majoritatea parlamentară pentru a pica două Guverne succesive, astfel încât să poate fi dizolvat Legislativul și a ajunge la alegeri anticipate.„În ceea ce privește eventuala discuție legată de alegerile anticipate, am spus din capul locului că noi nu respingem ideea alegerilor anticipate, dar că nu acceptăm să provocăm o criză politică și guvernamentală decât dacă există certitudinea că se pot organiza aceste alegeri anticipate. Românii trebuie să știe foarte clar ce prevede Constituția privitor la alegerile anticipate. Pentru a se putea organiza alegeri anticipate trebuie dizolvat Parlamentul. Pentru a putea dizolva Parlamentul, procedura constituțională prevede ca Parlamentul să respingă învestirea a două propuneri succesive de Guvern. Ca să ai garanția că ajungi la anticipate este necesar un număr de actori politici care să se angajeze, printr-o înțelegere, printr-un pact, că vor respinge învestirea a două Guverne succesive. Iar aceste formațiuni care se angajează să facă lucrul acesta trebuie să dețină numărul de parlamentari, cel puțin jumătate dintre parlamentari”, a explicat Orban.Acesta a mai spus că niciodată liberalii nu au respins ideea anticipatelor, însă PNL și-a asumat guvernarea pentru a rezolva problemele României.„În ceea ce ne privește pe noi, nu respingem ideea anticipatelor. Încă de la inițierea moțiunii de cenzură noi am anunțat că preferința noastră este pentru anticipate, dar că în mod evident ne asumăm răspunderea guvernării, pentru că România are probleme extrem de grave care trebuie soluționate și iată că ne-am asumat răspunderea și rezolvăm aceste probleme”, a conchis Ludovic Orban.