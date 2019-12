Raed Arafat, la Antena 3: Nu demisionez! Să mă demită dacă vor! / Am spus că plec, dar nu plec peste o zi

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, spune că nu va demisiona din funcție, în ciuda atacurilor din ultima perioadă, mai ales după apariția filmului privind prima intervenție la Colectiv: „Să mă demită dacă vor”, spune Arafat, care admite că ar putea părăsi România, potrivit Mediafax.

„Nu sunt lipit de scaun, dar nu demisionez. Dacă sunt demis, e dreptul oricui să facă asta, să mă demită dacă vor. Ce consider după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă este că atacurile sunt intensificate, pentru că atacurile sunt de foarte mult, cu mesaje prestabilite. Mesaje coordonate precum <de prea mult timp este, a îmbătrânit, să vină tinerii> sau <a făcut ceva bun, a făcut SMURD-ul, dar acum nu mai știe, trebuie să plece> au fost mesaje prin social media. Apoi s-au intensificat după apariția faimosului film înainte de comemorarea de la Colectiv, pe care cineva l-a avut și l-a dat abia atunci. Eu trebuie să clarific ceva: nu conduc IGSU. Eu coordonez DSU. IGSU este condus de un general, care îl comandă”, a spus Raed Arafat, duminică seara, la Antena 3.

Întrebat dacă există un interes pentru distrugerea sistemului de urgență, șeful DSU a răspuns afirmativ, spunând că este vorba de interese interne, dar și externe.

„E un asalt, dar nu mă las pentru că au fost foarte mulți care au avut încredere în mine, pentru că eu nu am construit singur (...) Eu am spus că nu se poate privatiza sistemul de urgență. E ca și cum am privatiza apărarea”, a afirmat Arafat.

Întrebat, de asemenea, ce va face dacă va fi atacat în continuare, Arafat a spus că va ieși să răspundă.

„O să ies să răspund. Dacă voi fi dat afară, tot o să ies să răspund. Am spus că plec, dar nu plec peste o zi. Și dacă plec, o să răspund la ce se face”, a mai spus Raed Arafat.

Întrebat ce va face dacă ministrul de Interne, Marcel Vela, îi ca cere demisia, Raed Arafat a răspuns că Vela va trebui să își asume să îl demită.

„Nu, am zis că dânșii să își asume și să mă demită. Trebuie să fiu demis, dar pentru ce am făcut în țara asta, dacă vor să mă demită, să mă demită onorabil. Nu să mi se spună că ai fost evaluat, ai fost demis pentru că ai fost prost, pentru că pot să arăt eu motivele pentru care nu am fost prost. Dar acest lucru trebuie să fie asumat. Să spună: vrem să lucrăm cu doctorul Arafat, sau nu vrem să facem asta și să mă demită”, a răspuns leful DSU.

Arafat admite că în cazul în care va fi dat afară va pleca în altă țară, sunt oportunități, „unde nu mă consideră bătrân”.