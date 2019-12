Bode: În 12 ani, România a dat şi are de dat 2,2 miliarde de euro, taxa pe incompetenţă

Litigiile în curs pentru perioada 2007 - 2019 ce vizează contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructură şi Metrorex, acele revendicări, celebrele claim-uri, sunt în total de 2,2 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres."Apropo de greaua moştenire, mă feresc să folosesc această sintagmă - avem o guvernare foarte dificilă şi din punct de vedere politic şi din punct de vedere al moştenirii administrative -, dar vreau să vă arăt un document. Am fost şocat când am văzut că din 2007 până în 2019 situaţia litigiilor în curs pentru contractele semnate de către CNAIR, CFR Infrastructură şi Metrorex, acele revendicări, celebrele claim-uri (despăgubiri - n. r.) sunt în total de 2,2 miliarde de euro. În 12 ani, România a dat şi are de dat 2,2 miliarde de euro, taxa pe incompetenţă", a spus Bode, la B1 TV.Ministrul a făcut referire la foşti angajaţi ai CNAIR (fostul CNADNR) care lucrează acum în aceste firme de avocatură ce dau în judecată companiile de stat şi le cer despăgubiri din diverse motive.