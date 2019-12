Adrian Vasilescu (BNR): Varianta raţională este ca aurul să rămână la Londra

„Varianta raţională pe care merge Banca Naţională este ca aurul să rămână la Londra”, a spus Vasilescu, potrivit Mediafax.Acesta a mai explicat că Ceauşescu a adoptat aceeaşi judecată şi a dus câte 10 tone de aur în capitala britanică, timp de trei ani la rând.„O prietenă m-a întrebat: Ceauşescu a dus aurul la Londra? Eu am răspuns că da. Cât? A fost o perioadă de trei ani consecutivi când a dus câte 10 tone de aur în fiecare an, pentru că într-un avion încap 10 tone de aur. A dus un avion într-un an, în anul următor a dus încă 10 tone... Ceauşescu a dus aur acolo”, a declarat consilierul guvernatorului BNR.