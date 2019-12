Dacian Cioloș: Evident că cel mai mare risc, pentru următoarele luni, este să scadă ratingul de țară

Dacian Cioloș a afirmat că cel mai mare risc este să scadă ratingul de țară, ceea ce ar însemna că România devine instabilă din punct de vedere economic, un stat în care nu merită să investești. Liderul PLUS a spus că îl înțelege pe Ludovic Orban de ce se gândește să își asume răspunderea pe buget, potrivit Mediafax.

„Eu pot să îl înțeleg pe domnul Orban că are în vedere și angajarea răspunderii pe buget. În mod normal un buget trebuie discutat, dezbătut și votat în Parlament. Eu unul dintre cele mai importante documente pe care le aprobă Parlamentul într-un an de zile, dar în situația specială în care ne aflăm, important e să ne gândim la România, la stabilitatea economică din România. Mai ales un lucru care mie mi se pare cel mai mare risc pentru următoarele luni, să scadă ratingul de țară. Evident că există riscul acesta, dacă nu există claritate vis a vis de ce vrea să facă Guvernul, pentru că suntem într-un an electoral, suntem cu un Guvern cu o susținere foarte slabă în Parlament, cu presiune foarte mare a cheltuielilor. Deja deficitul e foarte mare și atunci da, există acest risc să scadă ratingul”, a declarat Dacian Cioloș, duminică, la Digi 24.

Fostul premier a explicat că scăderea ratingului de țară ar însemna că ne împrumutăm mai scump, iar instabilitatea economică a țării ar alunga investitorii.

„Ce înseamnă să scadă ratingul? Scade aprecierea vis a vis de stabilitatea economiei României și dacă comparăm cu situația în care ne aflăm, dacă mai scade acum ratingul, asta înseamnă că România devine o țară instabilă din punct de vedere economic, în care nu mai merită să investești sau e riscant să investești. Acesta ar fi lucrul cel mai grav care ni se poate întâmpla, pentru că redresarea economiei României se poate face doar prin investiții, atât prin investiții publice, dar mai ales investiții private. Nu mai vorbim de faptul că ne-am împrumuta mult mai scump”, a explicat Cioloș.

El a adăugat că acum se văd efectele guvernării anterioare și „plătim acele oale sparte de PSD”.

„Să fie foarte clar – am ajuns în această situație pentru că România a fost prost guvernată în ultimii trei ani și mai ales în ultimul an și jumătate, ultimii doi ani. Acum plătim acele oale sparte de PSD. E important, în primul rând să se spună adevărul, dar e important să se ia și niște măsuri foarte clare și drastice și românii să aibă o perspectivă clară”, a conchis liderul PLUS.

Agenția de rating Standard & Poor's a revizuit perspectiva ratingului României la negativă, menținând actualele ratinguri - BBB-/A-3.

Agenția, care avertizează că ratingul ar putea fi redus în următoarele 24 de luni, invocă cheltuielile fostei guvernări, care au determinat actuala guvernare să revizuiască țintele fiscale pentru 2019 și 2020, pe fondul încetinirii economiei.