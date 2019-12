Băsescu: Generalul Crețu, un om de o seriozitate absolută. Pot fi și erori de încadrare a unui ceai

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică seara, la Realitatea TV, că nu crede că fostul general SPP Gabriel Crețu se droga, fiind un om de o seriozitate absolută. ”Nu e vreun naiv pe care să-l păcălească cineva. Pot fi și erori de încadrare a unui ceai”, a mai spus el.”Generalul Crețu este un om de o seriozitate absolută. Eu nu am o explicație și sincer, văzând că este vorba de Crețu, eu pun sub semnul întrebării toată povestea cu drogurile de acolo. Eu nu-l văd pe Crețu consumând droguri. Ăsta e un militar de tip killer - dacă îl trimiți să se strecoare prin munți cu talibanii în Afganistan se duce. Nu e militar de operetă. Deci nu cred că omul ăsta a recurs la droguri. Și nici nu e vreun naiv pe care să-l păcălească cineva. Deci să fiu scuzat, nu cred că a fost vreunul dintre cei care se drogau prin județul Dâmbovița”, a declarat la România TV Traian Băsescu.El a precizat că îl știe foarte bine pe generalul Gabriel Crețu. ”Îl știu foarte bine. De când a venit de la jandarmi, de la o unitate specială, a venit șef de Stat Majori cu rezultate excepționale. Am lucrat cu el nouă ani din zece. Și eu mă pot duce să fac o saună pe undeva și mă găsește la percheziție cu încă un domn în saună. Ce faceți cu mine, mă considerați drogat?... Și-mi mai dă și un ceai la saună. Când e vorba de generalul Crețu, categoric nu. Și cu Oltean am zeci de dubii, că era totuși un polițist. Pot fi și erori de încadrare a unui ceai”, a mai afirmat Traian Băsescu.Dosarul „Ayahuasca”, în care procurorii cercetează ritualuri șamanice, îl are în vârful piramidei pe fostul șef al serviciului de informații din Ministerul de Interne, Gelu Oltean, iar printre cei implicați este și fostul adjunct al Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP), Gabriel Creţu. Crețu, pe care președintele Klaus Iohannis l-a trecut în rezervă, ocupa funcţia de adjunct al şefului Serviciului de Protecţie şi Pază din 2005, şi a ajuns în această poziţie odată cu numirea ca director a lui Lucian Pahonţu.