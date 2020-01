Dăncilă susține că banii pentru alegerea în două tururi pot fi folosiți la majorarea pensiei minime

Viorica Dăncilă a declarat, duminică seară, la Antena 3, că PNL preferă să facă alegeri în două tururi, în loc să majoreze pensia minimă. Fostul premier a precizat că pentru a organiza un tur de scrutin se cheltuie 250 de milioane de lei, iar o majorare a pensiei minime cu 10% înseamnă 280 de milioane de lei, potrivit Mediafax.

„Pensia minimă nu vrem să o mărim, dar vrem două tururi de alegeri. Pentru un tur de scrutin se cheltuie aproximativ 250 de milioane de lei. Ca să mărim pensia minimă cu 10% ne trebuie 280 milioane de lei. Ce e mai important, să mărim pensia minimă sau să avem alegeri în două tururi? Sunt multe lucruri care cred eu că nemulțumesc oamenii și care creează neîncredere pentru ziua de mâine și pentru viitor”, a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3.

Fostul premier este nemulțumit și de activitatea Guvernului Orban în domeniul agriculturii.

„Obligația unui guvern este să găsească pârghiile necesare pentru a avea stabilitate economică și resursele pentru a pune în aplicare anumite programe atât de importante. Am văzut că pentru agricultură nu există fonduri. Au închis casa unirea, programul tomate și usturoi. Am văzut că pentru irigații s-a diminuat suma, am văzut că pentru pensii nu avem bani, pentru salarii nu avem bani. Vorbeau de infrastructură. Nu vedem nimic legat de infratructură. Toate aceste lucruri ne arată că nu există coerență”, a subliniat Dăncilă.

Premierul Ludovic Orban a depus la Parlamentul solicitarea prin care își asumă răspunderea pe proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi.