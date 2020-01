Ministrul Transporturilor: Până demarăm lucrările la Autostrada Comarnic-Brașov mai trec 2 ani de zile

Ministrul Bode a declarat anterior că proiectul Autostrăzii Comarnic-Brașov va ajunge să coste un miliard de euro. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a explicat că banii pot fi decontanți de Comisia Europeană dacă sunt respectate procedurile de implementare.





„Până când noi demarăm lucrările efectiv la Autostrada Comarnic-Brașov, la cei 52 de kilometri, mai trec aproximativ doi ani de zile. Până când finalizăm lucrările la Autostrada Comarnic-Brașov este posbil să mai treacă încă patru ani de zile. Dacă anul trecut am stat în trafic 7 ore, peste 6 ani de zile vom sta 17 ore pe DN1”, a declarat ministrul Transporturilor Lucian Bode la Realitatea Plus, conform Mediafax.Până atunci, varianta alternativă rămâne Drumul Județean 102I Câmpina - Săcele.„Prima variantă alternativă și cea mai la îndemâna autorităților (...) este acest drum județean, Drumul Județean 102I Câmpina - Valea Doftanei - limita cu județul Brașov - Săcele”, a explicat Lucian Bode.Finanțarea pentru aceste obiective va putea fi realizată de Compania Națională de Investiții (CNI).„Compania Națională de Investiții are în acest an 1,1 miliarde de lei, credite de angajament prinse prin Legea Bugetului. Așadar are deschiderile necesare pentru a finanța ce înseamnă finanțare pe cele două obiective”.