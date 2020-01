Bode: Peste 6 ani o să stăm 17 ore pe DN1; este inadmisibil să nu ne uităm la variante alternative la acest trafic sufocant

Peste şase ani vom ajunge să stăm 17 ore pe DN 1 şi instituţiile guvernamentale, împreună cu cele cinci primării de pe Valea Prahovei, caută soluţii pentru decongestionarea traficului pe DN1, o primă variantă alternativă fiind drumul judeţean 102i, Câmpina-Valea Doftanei-limita cu judeţul Braşov-Săcele, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, joi seara, la Realitatea Plus."Peste şase ani vom sta 17 ore pe DN1. Este inadmisibil să stăm cu mâinile în sân şi să nu ne uităm la variante alternative la acest trafic sufocant pe DN1. Şi atunci, prima varianta alternativă şi cea mai la îndemâna autorităţilor, în cazul nostru Ministerul Dezvoltării, prin Compania Naţională de Investiţii, este drumul judeţean 102 i Câmpina-Valea Doftanei- limita cu judeţul Braşo-Săcele. (...) Avem 27,5 kilometri de la Câmpina la Valea Doftanei, drum reabilitat, covor asfaltic în condiţii foarte bune de circulaţie. De la Valea Doftanei până la limita cu judeţul Braşov sunt 14 kilometri de drum judeţean, din care 3 kilometri sunt în reabilitare, asfaltare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, mai rămânând 11 kilometri de reabilitat. De la limita judeţului Braşov până la Săcele mai sunt 14 kilometri. 11 kilometri în Prahova şi 14 km în Braşov, soluţia din punctul nostru de vedere, discutată la cel mai înalt nivel, cu prim ministrul, cu ministrul Dezvoltării şi doamna preşedinte al Companiei Naţionale de Investiţii", a spus ministrul.El a subliniat că CNI are în acest an 1,1 miliarde lei credite de angajament în buget, având astfel deschiderile necesare pentru a susţine ce înseamnă finanţare pe cele 2 obiective (11 plus 14 km), potrivit Agerpres.