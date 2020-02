Ministrul Transporturilor susține că în 2020 că se vor finaliza între 40 km și 100 km de autostradă

„Dacă ne referim strict la componenta de infrastrastructură rutieră, să spun așa, (...) noi avem 857 de kilometri de autostradă, suntem la coada Europei, avem 134 de kilometri în lucru și sperăm că în acest an, dacă antreprenorii se țin de termenele asumate, dacă antreprenorii respectă ceea ce am stabilit cu ei în teren, nu la telefon sau prin documente, putem discuta de minim 40 de kilometri de autostradă până în maxim 100 de kilometri de autostradă. Sigur că ne-am dori să depășim 100 de kilometri”, a declarat ministrul Transporturilor Lucian Bode la TVR1, potrivit Mediafax.Acesta a adăugat că în patru ani vom avea o autostradă care va traversa toată țara, de la Constanța la Nădlac.„Constanța - București, Autostrada București Inelul de Sud, cu potențial de a fi începute lucrările în acest an, București - Pitești autostradă, Pitești - Sibiu cu cele două secțiuni avansate... de la Sibiu la Nădlac circulăm pe autostradă cu două excepții, avem Lotul 3 Lugoj-Deva, 21 de kilometri, unde am dat în trafic cu restricții de viteză și de tonaj (...), iar Lotul 2, 13 kilometri, suntem în licitație și sperăm să semnăm contractul cât mai repede (...) și atunci putem vorbi de coridorul Constanța -Nădlac în următorii 4 ani de zile, avem și noi autostradă care leagă România de la un capăt la altul”, a mai precizat ministrul Lucian Bode.