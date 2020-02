Raed Arafat, despre coronavirus în România: Nu putem să spunem că nu va fi

„Trebuie să fim foarte sinceri. Probabilitatea este foarte scăzută. Nu putem să spunem că nu va fi. Eu cred că încet-încet, în toate țările din Uniunea Europeană vor apărea cazuri, nu numai în România. Doar este vorba de timp, când apare într-o țară și când apare într-alta. Ați văzut acum situația trenurilor oprite în Austria cu persoanele care sunt suspecte. Oamenii călătoresc. E imposibilă închiderea ermetică a granițelor. Înseamnă că mai devreme sau mai târziu astfel de cazuri vor apărea într-un loc sau altul. Acum depinde ce măsuri se iau. Italia ia măsuri foarte corecte. Am avut discuții cu colegii noștri de acolo de la Protecția Civilă. Sunt în legătură cu ambasada noastră de acolo. Ei iau măsurile pentru a limita răspândirea”, a afirmat Raed Arafat, duminică, la Antena 3.

El a precizat că luni fi o întrunire a unui grup de lucru care va discuta despre măsurile preventive privind coronavirusul, inclusiv o discuție despre achizițiile pentru asigurarea necesarului de materiale în caz de urgență.

„Mâine (luni - n.r.) vor fi discutate anumite măsuri pe care le-am stabilit și pe care le-a anunțat domnul profesor Horațiu Moldovan (secretar de stat în Ministerul Sănătății – n.r.) să vedem dacă rămânem cu ele sau mai facem anumite modificări. Bineînțeles că se discută scenarii, în cazul în care se întâmplă cutare sau cutare scenariu, care va fi atitudinea noastră, din timp. Va fi o discuție inclusiv cu reprezentații Oficiului Național de Achiziții Centralizate care răspund de achizițiile care s-au stabilit prin OUG nr. 11 care prevede stocurile medicale de urgență pentru această situație”, a explicat Arafat.

Șeful DSU a mai spus că, prin ordonanța de urgență emisă de Guvern, însă unele materiale sunt greu de găsit, pentru că stocurile de echipamente de protecție la nivel mondial sunt foarte scăzute.

„Deja au început achizițiile. Au avut primele negocieri. Unele materiale s-au găsit, altele sunt mai greu de găsit. Problema este cu echipamentele de protecție care sunt foarte greu de achiziționat pentru că stocurile pe plan mondial sunt foarte scăzute. Acest lucru nu e un secret și nu putem să spunem nimic, decât că vom încerca să găsim furnizori pentru aceste materiale și avem nevoie de cantități mari, conform cerințelor pe care noi le-am pus în OUG”, a completat Raed Arafat.

Acesta a adăugat că au fost, totuși, identificate primele materiale și speră să fie semnate contractele săptămâna viitoare.

„Vor fi două etape, una în regim de urgență, se face prin negociere directă, prin invitație și în niciun caz respectând toți termenii care ar fi durat poate chiar luni de zile. Cum am zis, am început deja și am identificat primele materiale, și se semnează deja contractele, sperăm săptămâna asta care vine. Acestea sunt discuțiile pe care le vom avea în cadrul grupului. Comisia care se întâlnește la Ministerul Sănătății va discuta anumite aspecte, care probabil că vor ajunge să fie în grupul de la ora 14.00, după care probabil vor fi aprobate de grupul Comitetului Național pentru Situații de Urgență”, a conchis Arafat.