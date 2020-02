Ciolacu: Mi se pare corect să fie un guvern tehnocrat pană la alegeri

„În principiu este pentru prima oară când un președinte se antepronunță. A spus că sub nicio formă nu va accepta un premier din partea PSD. Lucrul acesta îl știam. Dar aș dori să reamintesc că atât eu cât și Victor Ponta am fost cu o propunere și cu o majoritate. Noi nu i-am cerut domnului Pricopie să pună miniștri de la PSD sau Pro România. Eu consider că PSD nu trebuie să meargă în acest moment cu o propunere de prim-ministru. Nu ar avea rost, cum nu avea rost nici mascarada din Parlament. O să spunem că ni se pare corect să fie un guvern tehnocrat pană la alegeri. Dacă vrea un guvern politic să vină cu unul de uniune națională”, a spus Ciolacu, potrivit Mediafax.



În context, Ciolacu a spus că ar vota un guvern condus de Nicolae Ciucă sau de Bogdan Aurescu, dar dacă acesta ar fi de tehnocrați sau de uniune națională. „Să nu se ascundă PNL în spatele lui Ciucă”, a spus Ciolacu.

Șeful statului a anunțat că Ludovic Orban și-a depus marți seară mandatul de premier desemnat și că miercuri, de la ora 16.00 la ora 20.00 va avea consultări cu partidele politice și va lua o decizie pentru nominalizarea unui nou prim-ministru.