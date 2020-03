Kelemen Hunor: Pensiile trebuie mărite cu 40% sau schimbată legea

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți seara, la Digi 24, că guvernul are obligația de mări pensiile cu 40%, așa cum prevede legea, sau dacă nu, va trebui să modifice legislația, potrivit Mediafax.„Pensiile trebuie conform legii în vigoare mărite cu 40% sau dacă nu, trebuie schimbată legea. Ai posibilitatea, dacă ai argumente și posibilitatea, să schimbi legea. Să explici le oamenilor că anul acesta nu avem posibilitatea să le mărim cu 40% și o facem doar cu 10%. Dar atâta timp cât există o lege, eu nu voi spune că nu trebuie respectată”, a declarat Kelemen Hunor la Digi 24.Președintele UDMR a mai spus că el nu știe dacă există sau nu bani pentru majorarea pensiilor. „Ministrul de Finanțe a spus de la începutul anului că vor fi bani din august. Împrumută în fiecare zi de pe piață bani. Eu nu pot să spun altceva decât spune Ministerul de Finanțe. Nu sunt contabil, nu văd cifrele, veniturile la zi, nu văd taxele și impozitele dacă sunt sau nu plătite la zi”, a mai spus deputatul.„Aștept să vedem dacă trece guvernul Cîțu, dacă nu, atunci urmează un alt guvern. Dacă trece acel guvern, atunci asta e, va guverna până în noiembrie. Dacă nu, atunci haideți să mergem la alegeri anticipate și vom avea un guvern cu o majoritate parlamentară și se poate până în septembrie modifica legea pensiilor dacă cineva crede că are argumente și nu are bani”, a conchis președintele UDMR. Pensiile urmează să fie majorate cu 40 de procente de la 1 septembrie.Consiliul Fiscal avertiza că majorarea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie 2020 se va observa la nivelul anului 2021, estimarea privind deficitul bugetar din anul următor fiind de peste 6% din PIB.