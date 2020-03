Firea cere Guvernului bani pentru spaţiile de carantină / Dancă îi spune să realizeze o echilibrare în interiorul bugetului

Într-o intervenţie la Realitatea TV, Firea a precizat că PMB a încheiat contracte cu mai multe unităţi hoteliere, pentru a asigura spaţii de cazare atât pentru persoanele aflate în carantină, cât şi pentru cadrele medicale care lucrează cu pacienţi infectaţi şi nu vor să meargă acasă, pentru a-şi proteja familiile, notează Agerpres."Am găsit mai multe unităţi hoteliere, am încheiat contracte cu acestea, în baza recomandărilor date de la guvern, şi anume 50 de euro pe noapte. Suma a fost alocată pentru carantinarea persoanelor care vin din zona roşie, aproape 700 în Capitală - ce erau până astăzi. Astăzi au ajuns în Bucureşti alte 700 de persoane, români care s-au întors din zone declarate roşii deja. Şi toate aceste persoane, 400 deja au ajuns în Capitală şi 300 urmează să ajungă în această seară. Deci, vă daţi seama, s-a dublat numărul persoanelor aflate în carantină la nivelul municipiului Bucureşti. Pentru toţi, Primăria Capitalei şi primăriile de sector găsesc cazare, trei mese pe zi şi kituri de îngrijire personală. Până acum bugetul alocat a fost cel din partea PMB şi sprijin din partea primăriilor de sector. Dar vă spun sincer că începem să gâfâim din punct de vedere financiar şi de aceea am făcut câteva adrese către Ministerul de Finanţe, pentru a rezolva această problemă, a tuturor primăriilor în această perioadă, care trebuie să identifice spaţii de cazare atât pentru persoanele care vin din alte ţări (...) de asemenea şi pentru cadrele medicale", a spus Firea.Ea a menţionat că Primăria Capitalei este unica din ţară care, potrivit legii, nu încasează taxe şi impozite locale, ci o cotă din impozitul pe venit, pe data de 10 a fiecărei luni."Peste 92% din veniturile noastre sunt din impozitul pe venit alocat pentru municipiul Bucureşti, pentru că toate taxele şi impozitele locale merg către primăriile de sector. Am anunţat deja Ministerul de Finanţe faptul că bugetul nostru este aproape de zero. Să vedem care va fi cota pe luna viitoare. Am închis toate celelalte activităţi, mai puţin serviciile de utilitate publică (...) şi cea mai mare sumă merge către cele 19 spitale, în special cele care sunt în administrarea Primăriei Capitalei", a precizat Firea.În replică, şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, a apreciat că este "absolut revoltător" ca primarul general să se plângă de lipsă de bani, în condiţiile în care Bucureştiul "este un oraş cu un buget suficient pentru nevoile sale". El a recomandat realizarea unei echilibrări în interiorul bugetului."Doamna Firea este primarul cu cel mai mare buget din această ţară şi la rectificările bugetare trecute, în urma scandalurilor publice pe care le-a făcut, ca urmare a unor declaraţii, s-a dovedit că nu a folosit nici măcar banii pe care i-a primit în plus la rectificările bugetare respective. Aşa încât nu înţelegem cum gestionează doamna primar general acest buget, cel mai mare buget al unei primării din ţară. Este absolut revoltător să se plângă de lipsă de bani în condiţiile în care Bucureşti este un oraş cu un buget suficient pentru nevoile sale. (...) Poate face echilibrare în interiorul bugetului pe care îl are, să renunţe la vouchere, festivaluri, care oricum sunt interzise şi să aloce banii de la festivaluri şi alte paranghelii pe care le pregătea pentru diverse sărbători pentru cheltuielile cu achiziţia materialelor sanitare necesare", a spus el.Firea a afirmat că Dancă "nu cunoaşte situaţia în realitatea ei şi face afirmaţii fără nicio brumă de adevăr". Ea a precizat că banii primiţi de la guvern au fost cheltuiţi strict pentru termoficare."Nu există situaţia descrisă de dumnealui, şi anume că s-a luat un împrumut care a fost dus în festivaluri. Singurul împrumut acordat de Guvernul României pe timpul doamnei Dăncilă s-a dus acolo unde scria în toate documentele, şi anume la termoficare. Colegul dumnealui de partid, ministrul Finanţelor, a făcut şi un control. Au vrut vreo trei săptămâni inspectorii de la Ministerul de Finanţe să acopere în documente ceea ce afirmase ministrul şi nu au găsit acele minciuni transmise public de către ministru. (...) Dacă domnul Dancă consideră că Primăria Capitalei nu trebuie să mai primească niciun leu, închidem primăria, închidem spitalele, închidem direcţiile sociale, să văd ce soluţie are dumnealui", a spus primarul general.