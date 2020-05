Ministrul Muncii promite măsuri de sprijin pentru companii și după repornirea activității

Violeta Alexandru a declarat sâmbătă seara, la Digi 24, că decizia finală asupra sprijinului care va fi acordat companiilor la reluarea activității va fi anunțată cel mai probabil săptămâna viitoare, „pentru a fi pregătiți pentru momentul 15 mai”.„Motivul pentru care nu am luat o decizie finală este pentru că țin foarte mult să se pronunțe asupra duratei și asupra domeniilor afectate de această măsură partenerii sociali, cu care suntem într-un dialog continuu. (...) Se prefigurează măsura prelungirii șomajului tehnic pentru acele sectoare de activitate care sunt în continuare restricționate prin deciziile autorităților în paralel”, a spus ea.Practic, ministrul Muncii spune că statul ar putea să suporte o parte din salariul celor care se întorc la muncă, acest lucru fiind discutat cu sindicatele și patronatele.„Nu am luat o decizie cu privire la aceste domenii, dar pot să vă confirm că vor fi firme care vor fi sprijinite în mod activ la preluarea treptată a activității. Vom vedea dacă această măsură activă va dura un număr de câteva luni sau va fi de mai lungă durată. Cert este că în primă instanță va fi un sprijin mai consistent și, așa cum am agreat în principiu cu partenerii, acest sprijin va scădea pe măsură ce activitatea acestor companii se va relua”, a mai spus ministrul.În cazul unei companii care își va relua activitatea, sprijinul statului va putea fi sub forma acoperirii unei părți din costul salarial.„Acest sprijin va fi cel mai probabil fix într-un număr de luni imediat după ridicarea măsurilor de restricție, după care acest sprijin se va diminua pe măsură ce activitatea respectivei companii se va redresa și va reveni la normal. Vorbim de companii afectate direct, în primul rând cele care sunt beneficiare ale măsurilor de șomaj tehnic (...), dar și alte companii care pot face proba afectării activității în contextul pandemiei”, a mai sus ministrul Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a precizat că și cei care au reușit să își mențină activitatea în parametrii acceptabili, care au făcut eforturi și nu au cerut șomaj tehnic, deci nu au întrerupt activitatea, Guvernul caută o soluție „astfel încât și activitatea lor să poată fi apreciată și văzută”.