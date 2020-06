Prim-vicepresedintele PNL Vrancea, care susține BAC-ul la 42 de ani: Am luat meditații la Limba Română / Nu mi-e rușine

Daniel Moroșanu, prim-vicepreședintele PNL Vrancea, a declarat miercuri seară, după ce a susținut a doua probă a examenului de Bacalauret 2020, că a luat meditații la Limba și Literatura Română, pentru că ”a fost un interval destul de mare de când a absolvit”, în 2016.

”Am făcut meditații la limba română. Am avut nevoie și nu mi-e rușine. A fost interval destul de mare de când am absolvit, am avut nevoie de o oarecare pregătire”, a declarat Moroșanu la Digi24.

Acesta a mai spus că este nevoie de ”mai multă implicare, determinare din partea profesorilor”, pentru ca meditațiile să nu mai fie necesare.