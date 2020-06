Orban, despre scandalul Unifarm: Nu are nicio legătură cu guvernul. Unifarmul a avut un rol pozitiv la începul pandemiei

Seful Unifarm Adrian Ionel a fost suspendat din funcția de director.Decizia a fost luată de membrii Consiliului de Administrație al Unifarm. Contractul de director al lui Adrian Ionel a fost suspendat începând cu data de 23 iunie 2020, "dar nu mai târziu de data de 14 iulie 2020, data încetării de drept a mandatului de director general", precizează Ministerul Sănătății.







Ionuț Popescu a fost numit director general interimar al Unifarm, pentru o perioadă de 4 luni, "dar nu mai târziu de finalizarea procesului de recrutare pentru postul de director general, în conformitate cu OUG 109/2011".

Tot astăzi, reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor "au constatat suspendarea de drept a contractului de administrator al dlui Ionel Adrian începând cu data de 26 iunie 2020, până la ridicarea măsurii dispuse de DNA sau de către instanța de judecată", precizează Ministerul Sănătății.

Ludovic Orban a declarat joi seară, la Digi 24, că nu are nicio părere despre scandalul major de corupție de la Unifarm, că nu are legătură cu guvernul care nu a făcut nicio numire la această companie de stat.Mai mult, premierul apreciază că Unifarm a avut un rol pozitiv la începutul pandemiei de coronavirus când a reușit să asigure un anumit procent de materiale sanitare.”Au achiziționat kituri când nu se găseau nicăieri, au adus materiale de protecție pentru medici într-o perioadă dificilă. Lucrurile astea trebuie spuse. Nu am avut vreo informație ca s-ar fi săvârșit acte de corupție acolo, că el ar fi cerut avantaje materiale pentru anumite licitații. Dacă e așa, atunci e grav și Justiția trebuie să-și facă treaba”, a declarat Orban.Adrian Ionel, absolventul unui masterat în Managementul informațiilor de securitate națională la Academia Națională de Informații din cadrul SRI și licențiat în Drept al Universității "Spiru Haret", conduce Unifarm, instituția care funcționează practic ca distribuitorul de medicamente al Ministerului Sănătății, din anul 2012. Cu o mică pauză în 2015, când Ionel a fost numit pentru scurt timp directorul Institutului Cantacuzino.Anul 2020 și pandemia de coronavirus l-au găsit pe Adrian Ionel în postura de șef al distribuitorului de medicamente al Ministerului Sănătății, care a făcut achiziții de materiale de protecție în cantități uriașe. Totul prin achiziție directă, fără licitație, așa cum a prevăzut legea în perioada stării de urgență.Achizițiile de materiale de protecție erau absolut necesare, dar Ministerul Sănătății și Unifarm nu au făcut publică lista completă și nici costurile la care au fost achiziționate aceste materiale.Direcția Națională Anticorupție a anunțat ieri că directorul general al companiei de stat Unifarm, Adrian Ionel, este urmărit penal și a fost plasat sub control judiciar pentru cinci infracțiuni de corupție: luare de mită, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.El este acuzat că a cerut 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziție de echipamente de protecție, în timpul pandemiei de COVID-19.În plus, cele un milion de măști livrate prin contract Companiei Naționale Unifarm SA nu erau măști chirurgicale, ci măști de protecție neconforme cu standardele stipulate în contract - practic erau alte tipuri de echipamente de protecție decât cele convenite în contract.Procurorii DNA mai spun că Adrian Ionel ar fi dobândit calitatea de director general al C.N. Unifarm SA, la data de 6 iunie 2016, cu încălcarea dispozițiilor legale.