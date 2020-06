Cîţu: Pentru partea a doua a anului pregătim investiţii; Ministerul Transporturilor va avea o sumă record la rectificarea bugetară

Guvernul pregăteşte pentru partea a doua a anului un program de investiţii, iar Ministerul Transporturilor va beneficia de o sumă record la rectificarea bugetară, pentru că nu trebuie doar să semnăm că vom avea o autostradă, ci trebuie să o începem anul ăsta, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, în primele cinci luni ale anului, pentru investiţii a fost alocată cea mai mare sumă de bani din ultimii zece ani, respectiv 13,1 miliarde de lei."Noi, când am venit, am schimbat şi paradigma de guvernare. Am spus că vom aloca mai mulţi bani pentru investiţii. O mare parte din succesul din primele cinci luni se datorează - în condiţiile date este un succes. Uitaţi-vă în ce condiţii sunt alte ţări! Vă spun relativ la ce ni se spunea că va fi România. Cum este România astăzi relativ la ce ne spuneau şi instituţii internaţionale şi economişti din bănci private şi mai ales social-democraţii? Relativ la ce ne spuneau că se întâmplă cu economia este un succes astăzi. Şi vă spun de ce: în primele cinci luni am alocat pentru investiţii şi am investit cea mai mare sumă de bani din ultimii zece ani: 13,1 miliarde de lei. Deficitul pe care îl avem astăzi vine din faptul că am cheltuit jumătate din bani pentru cheltuieli Covid. De acolo vine acest deficit. Din 3,6% deficitul pe primele cinci luni de zile, jumătate sunt bani pentru Covid", a afirmat Cîţu, la Digi 24.