Florin Cîţu: Scăderea economică în 2020 va fi între -2% și -3%

„Aprilie și mai sunt lunile în care am avut cel mai mare impact (al pandemiei asupra economiei - n.r.), dar vă dau o veste bună: în iunie, economia, din punct de vedere al fiscalității, începe să se relanseze și vedem încasări la buget - din estimările pe care le am - ce depășesc veniturile fiscale de anul trecut. (...) Pe ansamblu, trimestrul doi este unul negativ, dificil, am spus acest lucru dintotdeauna. Revenirea economică - și aici îmi dau speranțe cifrele pentru luna iunie - revenirea va începe din trimestrul trei și rămânem la scenariul de bază cu revenire în V”, a declarat Florin Cîţu într-o intervenție la Antena 3, după ce a participat, alături de colegii din Cabinetul Orban, la evenimentul de lansare a Planului Național de Investiții și Relansare Economică al Guvernului.Întrebat care sunt ultimele estimări privind contracţia economică din acest an, ministrul Florin Cîţu a explicat:„Pentru rectificarea bugetară (ce va fi făcută în cursul acestei luni - n.r.), Comisia Națională de Prognoză va veni cu o nouă estimare. S-ar putea ca acea estimare pe care am avut-o inițial, de -1,9%, să fie modificată. E adevărat, trimestrul doi a avut un impact negativ puțin mai mare poate decât ne așteptam, dar nu foarte mult. Rămânem în afara acelor estimări apocaliptice care arătau o scădere a economiei cu -6%, -8%, -9%... Nu vom ajunge acolo. Cred că tot în jurul a -2% va fi, între -2% și -3%”.