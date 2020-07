Traian Băsescu, despre candidatura la primăria Capitalei: Nu mă voi da în lături și nu-mi voi lăsa partidul ”Bucureștiul e de stânga, Clujul e de dreapta”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat marți seară, la Digi 24, că ia în calcul să candideze la primăria Capitalei dacă PNL și USR nu vor include și PMP în negocieri.





”Eu le mai dau timp celor de la PNL și USR să ne cheme la negocieri, iar dacă nu vor eu nu-mi voi lăsa partidul și voi candida. Nu e bine să concentrezi totul doar pe discuția cu Nicușor Dan la primărie, ci trebuie să ai în vedere imaginea de ansamblu cu toti consilierii generali, primarii de sectoare, consilierii locali fiindcă altfel nu are rost. Tineti minte ca eu am fost primul care am propus soluția cu Nicușor Dan drept candidat unic al Dreptei, dar nu imi voi lăsa partidul”, a declarat Băsescu.





Șeful PMP mai spune că o eventuală candidatură a lui Ponta pentru primăria generală ar fi cea mai bună veste pentru partidele de dreapta, dacă vor reuși și să profite de această șansă.





”Ar fi o veste extraordinară candidatura lui Ponta fiindcă ar rupe votanți de la PSD. Țineti minte că Bucureștiul a fost mereu de stânga, chiar și când am câștigat eu, chiar dacă se tot zice că e de dreapta. Clujul e de dreapta”, atrage atenția Băsescu.