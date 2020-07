Orban, despre ”DNA-ul pădurilor”: Legea USR este neserioasă și-i va scăpa pe toți cei prinși / Ei vând un slogan doar

Premierul Ludovic Orban a răspuns la atacurile USR că a blocat ”DNA-ul pădurilor” spunând că legea este una proasta care-i va scăpa pe toți cei arestați acum deoarece dosarele lor vor trebui preluate de noua structură, iar aceasta nu se poate constitui acum.





”Eu iubesc natura și am plantat sute de copaci la viața mea și nu doar când am camere pe lângă mine. Atunci când vrei să înfințezi o instituție ai nevoie de un sediu, de infrastructură, de 10 procurori cel puțin, pe care nu-i poți lua de la celelalte secții speciale. Altfel, dosarele tuturor celor arestați acum pentru aceste infracțiuni vor trebui să treacă la noua instituție care nu există și ar scăpa. Practic, USR vinde un slogan, iar legea lor are un efect contrar celui urmărit”, a declarat Orban la Realitatea Plus.