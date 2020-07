Ludovic Orban, despre alegerile locale: Încă negociem cu USR-ul / Primariile de sector 3 și 4 sunt cel mai greu de câștigat

Premierul Ludovic Orban a declarat luni seară că negocierile cu USR pentru stabilirea candidaților pentru primarii de sector continuă, dar consideră important că susținerea lui Nicușor Dan ca unic candidat este cel mai important lucru care s-a realizat. Orban spune că cele mai greu primării de sector de câștigat sunt cele de la sectorul 3 și 4 ”deoarece acei primari stau foarte bine în sondaje”.





”Avem timp, candidaturile se depun în august. oricum ar fi, noi am hotărât că nu vom ataca în campanie sub nicio formă USR-ul. Uneori mă mai întristează și pe mine atacurile lor deoarece am luptat împreună ca să scăpăm țara de PSD. Sunt posibile mai multe alianțe locale de efect pentru a scăpa acele orașe de primarii pesediști”, a declarat premierul la Digi 24.