Bode: Comarnic - Braşov este etalonul bătăii de joc la adresa infrastructurii româneşti

Autostrada Comarnic - Braşov est etalonul bătăii de joc la adresa infrastructurii româneşti, iar primul lot va fi scos la licitaţie în acest an, a declarat, marţi, la B1 TV, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, potrivit Agerpres."La Comarnic - Braşov dacă vreţi este etalonul bătăii de joc la adresa infrastructurii româneşti, la adresa românilor, până la urmă, pentru că din 2002 până astăzi să vorbeşti despre 58 de km de autostradă şi să nu realizezi aproape nimic este o mare bătaie de joc. Este o mare ruşine, alături de ruşinea ca România, capitala României, Bucureştiul, să nu aibă centură şi noi facem eforturi extraordinar de mari să comprimăm etapele ca în următorii 3 - 4 ani Bucureştiul să aibă un inel de centură la nivel de autostradă. Aşa este o mare ruşine şi faptul că nu poţi să legi Bucureştiul de Braşov, nu ai legat Bucureştiul de Braşov în aproape 20 de ani", a declarat Lucian Bode, la B1 TV.El a explicat că a preluat "parteneriatul public privat pe model Vâlcov - Dragnea" şi l-a anulat, respectiv că a preluat tronsonul de autostradă alături de alte 8 proiecte de autostradă de la Comisia Naţională de Prognoză la Ministerul Transporturilor şi a realizat o unitate de implementare a proiectului."Apropo de loturi şi de sectoare, am extras din Comarnic - Braşov varianta de ocolire Comarnic, centura Comarnicului, 5,2 km. Acolo, acest obiectiv are sub 75 de milioane de euro valoare eligibilă. Îl scoate la licitaţie, este în procedură în acest moment. Am trimis către ANAP. Suntem în procedură de a scoate la licitaţie şi până la sfârşitul lunii septembrie să reuşim să scoatem la licitaţie acest tronson şi să semnăm contractul în acest an. Deci primul tronson din Comarnic - Braşov va fi centura ocolitoare a Comarnicului la profil de autostradă pentru care noi estimăm că vom semna contractul în acest an. Pentru celelalte loturi, de la Ploieşti până la Braşov, Ploieşti - Comarnic - Braşov, noi suntem în procedură şi scoatem la licitaţie partea de revizuire SF (studiu de fezabilitate - n.r.) şi întocmire proiect tehnic de execuţie pentru toate aceste tronsoane astfel încât în momentul în care finalizăm revizuirea documentaţiei să scoatem la licitaţie doar execuţia", a declarat Lucian Bode.El a a spus că România îşi permite să aloce 1,1 - 1,2 miliarde de euro pentru a realiza acest obiectiv extrem important în tot ce înseamnă angrenajul moblităţii în România.