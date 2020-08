Monica Anisie: În momentul de faţă nu sunt suficienţi medici sau asistente în cabinetele şcolare

"În momentul de faţă nu sunt suficienţi medici sau asistente în cabinetele şcolare. Prin proiectul de lege pe care l-am trecut prin Guvern şi l-am depus la Parlament am solicitat deblocarea posturilor pentru personalul didactic, personal nedidactic şi pentru medici şi asistente din cabinetele şcolare. Ştiţi foarte bine că în Legea 55 - legea în care sunt prevăzute măsurile pentru starea de alertă - a fost interzis concursul până şi pentru funcţiile didactice", a spus ministrul la postul B1.Anisie a afirmat că a avut o discuţie în acest sens cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru."Am avut o discuţie cu domnul ministru Tătaru pentru a găsi soluţii aşa cum am găsit şi în perioada examenelor naţionale. Am avut în fiecare unitate de învăţământ câte un medic sau o asistentă în aşa fel încât să se desfăşoare activităţile fără nicio problemă. Domnul ministru Tătaru a prezentat o situaţie a acestor medici sau asistente care ar putea să vină în parteneriat cu autoritatea publică locală către unitatea de învăţământ", a mai susţinut reprezentantul MEC.