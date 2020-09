Virgil Popescu: Eu cred că în această vară turismul intern a fost la cele mai ridicate cote

Turismul intern a fost în această vară la cele mai ridicate cote şi va avea încasări mai mari decât în perioada similară a anului trecut, consideră ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, potrivit Agerpres."Eu vă spun că în această vară cred că turismul intern a fost la cele mai ridicate cote. Pe litoral este absolut plin, la munte e plin, în nordul Moldovei e plin, în Maramureş e plin, pe Clisura Dunării nu găseşti loc să rezervi nici în septembrie. Cred că foarte mulţi turişti români au preferat din motive de siguranţă probabil şi de sănătate să îşi petreacă vacanţele în România. De aceea cred că pe perioada aceasta de vară nu putem vorbi în turism de pierderi mari. Evident dacă adunăm din urmă per total ieşim în pierdere, dar a fost recuperată în perioada de vară o foarte mare parte din pierdere. Aştept cu foarte mare interes comunicarea statisticii aferentă lunii august ca să vedem exact unde ne vom situa.(...) Eu cred că turismul intern în această perioadă de vară, probabil iulie, august şi cred că şi septembrie, va avea încasări mai mari decât în perioada similară a anului trecut", a explicat Popescu la Realitatea Plus.Ministrul Economiei a vorbit şi despre alte sectoare care au mers bine în această perioadă, exemplificând industria farmaceutică sau retailul."Am avut industrii care s-au refăcut, s-au redimensionat şi au trecut de la o producţie de confecţii la materiale sanitare, măşti, dispozitive medicale. Au avut foarte multe comenzi şi au furnizat materiale esenţiale românilor. Industria farmaceutică a mers foarte bine. Retailul, magazinele mari, au mers foarte bine. Bunurile de larg consum, am observat pe statistică că volumul bunurilor de larg consum a fost foarte mare în iulie comparativ cu lunile trecute. Oamenii au stat acasă şi s-au gândit să îşi schimbe maşina de spălat sau televizorul", a precizat Popescu.Pe de altă parte, acesta a reamintit că de marţi au fost redeschise restaurantele şi la interior, cu anumite condiţii, precum existenţa unui dezinfectant la intrarea în restaurant, intrarea doar cu rezervare prealabilă, purtarea măştii în interior atunci când nu se mănâncă, o masă ocupată alta nu, faptul că nu se servesc băuturi şi mâncare în picioare sau în cazul locurilor de la bar."Sunt mai multe reguli care sunt de bun simţ. Am renunţat la ideea purtării mănuşilor de către chelneri...", a punctat ministrul.Acesta a reiterat că există posibilitatea "lăsată la descentralizat" la nivelul Comitetelor pentru situaţii de urgenţă ca atunci când numărul de cazuri trece de 1,5 la mia de locuitori să poată lua decizia în anumite localităţi să suspende funcţionarea restaurantelor.