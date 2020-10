Clotilde Armand anunţă că va demara un audit la Primăria Sectorului 1

„Vreau să fiu primarul tuturor. Vor reorganiza primaria. Posturile care vor fi deschise, vor fi atribuite pe criterii de transparenţă, toată lumea va putea să aplice în funcţie de competenţe. În funcţie de experienţă se vor da aceste posturi. Contractele la fel. Vom face un audit. Vom vedea unde s-au dus toţi banii noştri, din Sectorul 1. După cum ştiţi, este primăria cea mai bogată, cu cele mai multe resurse. La începutul acestui an s-a votat un buget de 2 miliarde lei şi acum două săptămâni consiliul local a votat să facă un împrumut de 200 milioane lei şi nu s-au făcut investiţii. Unde s-au dus banii noştri?”, a spus Clotilde Armand duminică la Digi 24.Întrebată cu ce va începe în materie de investiţii, Armand a răspuns: „O să încep cu multe lucruri în acelaşi timp. Sunt multe probleme. Fiecare cartier are problemele lui mici şi problemele lui mari. Vorbim de PUZ. Sunt multe aspecte. Sunt deja investiţii votate, ceea ce este bine. Va trebui să lansăm noi caietele de sarcini, să lansăm licitaţiile. Sunt un primar care vrea să încurajeze investiţiile şi firmele private competente, competitive să participe alături de noi ca să reconstruim acest sector”.Ea a vorbit şi despre investiţiile în şcolile din sector, precizând că aproape 90% dintre şcoli nu au avizul ISU.„Şcoli. Şcolile din sectorul 1, majoritatea dintre ele, nu au avizul ISU. Sunt nişte clădiri care nu sunt reabilitate seismic. Pot să vă spun o şcoală unde au fost şi copiii mei unde scara centrală, în caz de cutremur, se prăbuşeşte. Trebuie urgent să facem această investiţie care deja a fost votată, a fost făcut deja studiul de fezabilitate, dar nu s-a întâmplat nimic. Aproape 90% din şcoli nu au aviz ISU. Copiii noştri nu sunt în siguranţă la şcoală în cel mai bogat sector din Capitală. În 4 ani, fostul primar a avut la dispoziţie mai mult de 1 miliard de euro. Ce s-a întâmplat cu banii?”, a completat Clotilde Armand.Chestionată câte persoane sunt angajate la Primăria Sectorului 1 pe bază de clientelism şi dacă are de gând să le concedieze, Armand a replicat: „S-a dublat numărului de oameni sub vechea administraţie. Erau vreo 1.600 de angajaţi în 2016 şi acum s-a dublat”.„Noi vom spune stop corupţiei, stop clientelism. Vom avea multe traininguri, vom dezvolta competenţele oamenilor. Vom fi intransigenţi. Cu aceste audituri o să vedem şi cine a contribuit la acest dezastru financiar din primărie, însă o să avem şi nevoie de oameni noi. Vom spune acestea sunt regulile noi şi după ele vor fi formaţi. Cine le înţelege bine, va evolua profesional. Aşa este (aproape 3.000 de angajaţi – n.r.). Noi vom vrea să ne ducem spre cetăţeni. Stop politică. Politica a fost în timpul campaniei. Acum vom acţiona pentru cetăţeni şi va trebui ca angajaţii şi consilierii locali să înţeleagă acest lucru. Am identificat problemele, însă acum va trebui să identificăm soluţiile pentru cetăţeni. Sunt două lucruri valorile pentru angajaţi şi performanţele lor. Aceste două criterii le vom vedea în timp, va fi nevoie de timp să ne cunoaştem. Nu trebuie luni de zile pentru a curăţa un trotuar sau a elimina gropile dintr-un trotuar. Va trebui ca într-un timp rezonabil să se rezolve problemele. Şi aici vom vedea cine este cu noi şi cine nu”, a punctat primarul ales al Sectorului 1.Ea a vorbit şi despre Promenada Verde, proiectul ei de suflet pentru Sectorul 1 şi a spus că poate fi realizat într-un an de zile.„E proiectul meu de suflet. Primul lucru trebuie să facem un cadastru. Când îl vom face vom vedea unde se extinde domeniul public. Promenada Verde de 44 de km va fi şi pentru biciclişti, oameni care vor spaţiu de recreere. Va fi o bulă de oxigen care va traversa sectorul 1 şi le va permite celor care vor locui în apropiere să ajungă la Promenada Verde pe străduţe. Vor putea ajunge şi pe bicicletă. Ea va fi o Revoluţie. Se numeşte transport durabil. Asta va dura un an, pentru că e doar o Promenadă Verde care trebuie amenajată. Cadastrul şi Promenada Verde”, a conchis Armand.Biroul electoral de circumscripţiei a Minicipiului Bucureşti a decis duminică faptul că nu se mai renumără voturile la Sectorul 1 şi Sectorul 5.Biroul electoral municipal a hotărât să admită contestaţia împotriva deciziei biroului electoral al sectorului 5 de renumărare a voturilor în sectorul 5 cu 11 voturi „pentru” şi patru „împotrivă”. Privind renumărarea voturilor la sector 1, reprezentanţii ALDE, USR, PNL şi PSD au votat pentru renumărare, însă au fost 11 voturi împotriva renumărării.Astfel, Clotilde Armand este primarul Sectorului 1, iar Cristian Popescu Piedone este edilul Sectorului 5.