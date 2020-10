Gabriela Firea: Aşteptăm să vedem ce rezoluţii vor mai da BEM şi BEC. Ulterior suntem nevoiţi să ne adresăm Parchetului

Biroul electoral municipal a decis duminică să respingă solicitările pentru renumărarea voturilor în Sectoarele 1 şi 5. Prin urmare, Clotilde Armand este edilul Sectorului 1, iar Cristian Popescu Piedone este primar al Sectorului 5. Anterior, BEC a respins o cerere a PSD de a anula rezultatul alegerilor la Sectorul 1.









„Aşteptăm să vedem ce rezoluţii vor mai da reprezentanţii BEM şi BEC. Ulterior, repet, nu îmi face nicio plăcere, suntem nevoiţi să ne adresăm Parchetului care, bineînţeles, va decide în funcţie de elementele probatorii pe care le punem la dispoziţie. Vreau să subliniez, deja nu sunt decât câteva zile de la data alegerilor şi adevărul începe să iasă la lumină. Eu am spus, dar puţini m-au ascultat, puţini au avut timp să analizeze ceea ce afirmam eu, că aceste alegeri dacă vor fi câştigate nu vor fi prin cinste, prin onestitate, corectitudine şi prin valoarea candidaţilor, ci prin foarte multă manipulare şi posibil prin fraudă. Manipulare. Chiar astăzi premierul şi Nicuşor Dan au ieşit în declaraţii comune să spună că, într-adevăr, Guvernul nu a putut să ajute Capitala în această perioadă pentru că eram eu primar şi că de mâine va curge lapte şi miere. Sau, mă rog, din momentul în care se va depune jurământul, dacă se va depune”, a afirmat Gabriela Firea, duminică, la Antena 3.Ea a mai spus că este vorba despre democraţie, și nu despre ea ca persoană sau despre cariera ei politică.„Aici nu este vorba despre mine, despre persoana mea sau despre cariera mea politică, ci despre democraţie şi despre situaţia în care ne aflăm cu toţii, la 30 de ani de la Revoluţie, în care sunt probe evidente că alegerile locale nu au fost organizate corect, legal, constituţional în municipiul Bucureşti. Probabil că sunt şi alte situaţii în ţară, dar aici sunt exemple elocvente. Am obligaţia de cetăţean în primul rând şi abia apoi de om politic să uzăm de toate formele democratice prin care măcar să atragem atenţia tuturor instanţelor, fie că sunt electorale sau din justiţie, că ceea ce s-a întâmplat atât în noaptea alegerilor cât şi a doua zi nu are nicio legătură cu democraţia. Dacă BEM, BEC, BES-urile îşi pasează pisica unii de la alţii, cred că trebuie să mergem mai departe, nu pentru că ne ţinem de scaune sau nu pentru că nu ştim să pierdem cum am văzut comentarii. Dovada cea mai clară că eu ştiu să o iau de la zero de fiecare dată, şi în viaţa privată şi în cea profesională, este că am avut momente de cumpănă mult mai grave decât acesta şi în viaţa privată am avut puterea să mă ridic”, a conchis Firea.