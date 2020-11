Tătaru despre Rafila şi Streinu-Cercel: Am încredere în colegii medici, dar când am luat o sarcină politică, să o ducem politic, fără a implica

Întrebat la B1 TV dacă Alexandru Rafila, Streinu-Cercel sau alţi medici, care deja sunt pe liste de candidaţi pentru parlamentare, mai pot fi credibili, Tătaru a spus: "Eu vreau să cred că şi colegii mei şi sunt sigur că, până la un moment dat, din medici am ajuns candidaţi sau ce am ajuns noi, vremelnic miniştri sau secretari de stat... Arta noastră medicală este cea care ne-a învăţat să privim pragmatic spre un pacient care ne va zâmbi când va pleca acasă. În contextul în care am luat o sarcină politică, să o ducem politic, dar fără a implica", potrivit Agerpres.El a adăugat că are încredere în colegii săi."Eu am încredere în tot ce înseamnă colegii mei, respect orice opinie, nu e neapărat să fiu de acord cu opinia dânşilor. Dar în acest moment cred că ar trebui toţi să ne canalizăm efortul pe un număr cât mai mic de decese, pe o terapie cât mai compliantă şi extensivă pentru pacienţii care au nevoie, pe nişte primiri urgenţe în care să putem degreva cât mai repede aceste urgenţe. Factorul politic ar trebui totuşi să lase medicina să îşi facă treaba. Cred că este un moment în care, dacă colegii amintiţi de dumneavoastră au fost lângă noi până acum o lună, ar trebui să rămână, şi mă refer noi cei din linia întâi, nu cei din politică. Dacă eu am ales să rămân în continuare un profesionist în funcţia de ministru, ar fi, eu ştiu, cred că bine ca toţi să rămânem acei profesionişti", a explicat Tătaru.Ministrul Sănătăţii a arătat că în aceste momente de pandemie medicii se gândesc la orice pacient."Suntem într-un moment la care ne gândim la orice pacient, în care ne gândim la o extensie. Dacă ajung să îmi verific colegul meu din terapie intensivă cât de corect face sau dacă nu îmi ascunde vreun pat, deja am introdus neîncrederea în sistem. Rămân în continuare un om al sistemului, îi felicit în continuare, pentru că de opt luni sunt acolo, şi cred că cei care au avut nişte idei, eu ştiu, nemedicale, să le spun, ar trebui să coboare un pic la nivelul celor care poate că sunt epuizaţi şi poate că vor alt sprijin medical, nu politic, din partea acelor colegi. (...) Noi nu am fost crescuţi să renunţăm la vreun pacient vreodată, chiar dacă ştiam că şansele lui sunt mici. Am resuscitat şi când alte ţări nu aveau protocol de resuscitare pentru un pacient. De aceea, noi vom extinde şi vom ajunge la un număr de paturi, trăgând poate un doctor nu la două paturi din ATI, la patru sau la şase paturi. Fiindcă se întâmplă şi cazuri din acestea. Noi mai avem, dincolo de toate, şi altă menire: mai avem şi pacienţi non-COVID", a adăugat Nelu Tătaru