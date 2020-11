Orban: Nu am niciun motiv să îmi dau demisia după ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ

"Nu am niciun motiv să îmi dau demisia. Ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ este o chestiune care ţine de managementul unui spital şi de deciziile care s-au luat legate de funcţionarea unei secţii de terapie intensivă, care a fost mutată cu nici 24 de ore înainte de la etajul III la etajul II. În urma acestei drame, noi am luat imediat decizii, imediat ce am aflat am pus în mişcare întreg mecanismul. Ministrul Tătaru a fost la Piatra Neamţ, a văzut ce se întâmplă, m-am dus la centrul de comandă împreună cu toată echipa de comandă, am asigurat transportul pacienţilor care erau la terapie intensivă (...), am identificat locaţia în care să poată fi mutaţi, am luat decizii legate de transportul medicului-erou. (...) Am declanşat acţiuni de verificare în toate spitalele, la toate secţiile de terapie intensivă, în urma acestor acţiuni de verificare va exista un plan de conformare", a spus Ludovic Orban, într-o emisiune la România TV.Premierul a declarat că a prezentat în primă lectură o ordonanţă de urgenţă prin care se va aloca o sumă de minimum 50 de milioane de euro pentru finanţarea lucrărilor de modernizare a instalaţiilor din spitale.