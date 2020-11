Ministrul Economiei: În programul de guvernare nu vorbim de tăierea salariilor bugetarilor; îngheţarea salariilor demnitarilor se va întâmpla cu certitudine

Programul de guvernare al PNL nu vorbeşte despre îngheţarea salariilor bugetarilor, dar, cu certitudine, salariile demnitarilor vor fi îngheţate, a declarat, joi seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu, la Antena 3.Acesta a fost întrebat care este punctul său de vedere în legătură cu afirmaţia economistului şef al BNR, Valentin Lazea, care propunea ca din 2021 salariile bugetarilor să fie tăiate cu 20%.

"Am citit afirmaţia domnului economist. Este părerea dânsului. Este un scenariu la care dânsul s-a gândit. Nu cred că aţi văzut în programul de guvernare al Partidului Naţional Liberal că vorbim de tăieri de salarii în sectorul bugetar. Deci nu vorbim despre aşa ceva. Vorbim eventual de îngheţarea, şi cred că cu certitudine, a salariilor demnitarilor. Asta se va întâmpla cu certitudine, cum s-a întâmplat la 1 ianuarie 2020: salariile demnitarilor nu au crescut", a spus Popescu. citat de Agerpres.Şi ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a afirmat că o asemenea soluţie nu este fezabilă."Nici eu nu cred că este fezabilă o asemenea soluţie. Sigur, orice analist are dreptul la o opinie. Probabil se bazează pe nişte date la care dânsul are acces, dar nicio clipă în Guvern sau în Partidul Naţional Liberal nu s-a vorbit despre acest lucru", a precizat Oros.Economistul şef al BNR, Valentin Lazea, a declarat joi că se pot imagina soluţii pentru bugetari - pentru că nu este deloc normal ca salariul mediu în sectorul bugetar să fie mai mare decât în mediul privat.El a venit cu un exemplu de soluţie, respectiv săptămâna de lucru de patru zile pentru bugetari, cu reducerea cu o cincime a salariului acestora."O soluţie ar putea fi, de exemplu, săptămâna de lucru de patru zile pentru bugetari, cu reducerea cu o cincime a salariului. Măcar aşa s-ar ajunge spre un cvasiechilibru între salariile bugetare şi salariile din mediul privat. Iarăşi, o soluţie ar fi din nou o intrare în sectorul bugetar la şapte ieşiri, cum s-a mai aplicat în trecut şi se mai pot imagina", a spus Lazea.