Orban, despre instituirea unui lockdown după alegeri: O minciună gogonată. Economia nu ne permite, oamenii au nevoie de locuri de muncă

„Este o minciună gogonată. Am avut un moment dificil, pe parcursul a 7-8-10 zile, am avut un trend de creştere îngrijorător. În faţa acestui trend am luat măsuri de restricţie. (...) Rezultatele acestor măsuri se simt. (...) Rezultatele se văd, deja s-a oprit trendul de creştere şi pot să vă spun că săptămâna asta există pentru prima oară un trend de scădere a numărului de infectări, care se manifestă... Noi facem analiza în ziua acestei săptămâni comparată cu ziua echivalentă din săptămâna trecută, cu săptămâna anterioară. (...) Pot să vă spun că deja cumulat pe 7 zile avem un trend clar de scădere cu peste 5.000 de cazuri mai puţin decât săptămâna trecută”, a afirmat Ludovic Orban la RTV.Premierul susţine că un lockdown total înseamnă închiderea tuturor activităţilor, cu excepţia celor esenţiale, or România nu a adoptat astfel de măsuri nici în perioada stării de urgenţă, când activităţi precum cele din construcţii s-au putut desfăşura.„Economia României nu-şi poate permite un astfel de lockdown, noi trebuie să menţinem un echilibru. Oamenii au nevoie de locuri de muncă, trebuie să fie activi, trebuie să-şi desfăşoare viaţa profesională în condiţii cât mai aproape de normalitate (...) Din punct de vedere economic România nu-şi poate permite un lockdown. Lockdown înseamnă încă o cădere economică şi ar pune în pericol trendul de creştere economică pe care îl avem cert”, a adăugat Orban.