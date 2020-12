Ludovic Orban, despre o perioadă în care a participat la interviuri pentru a se angaja, în 1997: Am depus 70 de CV-uri, am fost la 29 de interviuri şi abia la al 30-lea am fost angajat

Întrebat, la Realitatea Plus, despre persoanele asistate social, Orban a explicat că formarea continuă este foarte importantă şi trebuie să existe programe de recalificare astfel încât oamenii să se poată reorienta dacă nu îşi mai găsesc loc de muncă având o anumită meserie.El a povestit despre o perioadă în care şi el a mers la mai multe interviuri pentru a se angaja, în 1997.„Eu am avut o perioadă în care m-am ambiţionat să îmi caut loc de muncă ducându-mă la interviuri. Am depus 70 de CV-uri, am fost la 29 de interviuri şi abia la al 30-lea am fost angajat. Dar la fiecare interviu am înţeles: n-aveam carnet de conducere, mi-am luat carnet de conducere, nu stăpâneam foarte bine limba engleză, am urmat două module de limba engleză, ca să-mi îmbunătăţesc rezultatele în limba engleză, competenţe digitale, am urmat efectiv cursuri ca să-mi cresc competenţele digitale, şi pe măsură ce mă duceam eram mai bine pregătit şi îmi dădeam seama că mă încadrez mai bine în criteriile de evaluare şi până la urmă am ocupat locul pe bune, în urma unui concurs, şi a fost şi un loc de muncă pe care l-am apreciat foarte mult pentru că atunci când ştii că cineva te angajează pentru că eşti bun, pentru calităţile tale şi nu pentru relaţii, chiar produce satisfacţie”, a relatat Orban.El a spus că oamenilor trebuie să li se ofere ocazia să obţină competenţe în meserii care sunt căutate.„Pe de altă parte, dacă cineva primeşte o ofertă de muncă care este pe profilul lui şi el refuză locul de muncă, părerea mea e că nu mai trebuie să-i dai ajutor social. De altfel, noi şi am avut un proiect de lege în acest sens pentru că, slavă Domnului, o să fie de muncă în România în perioada următoare de... literalmente o să avem nevoie de fiecare om care poate să muncească. (...) Foarte mulţi dintre beneficiarii ajutorului social au devenit aşa un soi de grup de susţinere al primarilor, în special în zone mai sărace, în zone rurale, şi primarii n-au avut niciun fel de interes, în special primarii PSD, pentru a schimba aceste lucruri, pentru a-i determina pe oameni să muncească, să-şi găsească un loc de muncă. Păi în agricultură foarte mulţi se plângeau că nu găsesc zilieri, efectiv, deşi erau 200 de persoane asistaţi social (...) Una este să ai grijă de oameni care se află într-o situaţie dificilă, este normal,este uman, este firesc, dar pe de altă parte un om care n-are nevoie de ajutor, sunt zdrahoni care au putere de muncă, care pot să mute munţii din loc şi care beneficiază de ajutor social. Unii dintre ei se duc cu maşina să-şi ia ajutorul social, chestiunile ăstea nu pot fi tolerate. A încuraja lenea nu este normal”, a susţinut Orban.